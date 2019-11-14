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Эксперты назвали самый безопасный автомобиль 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов
Фото: Reuters
Специалисты Европейского комитета по проведению независимых краштестов (Euro NCAP) назвали марку и модель автомобиля, который почти на 100% отвечает всем современным требованиям безопасности, сообщает News.ru. Впервые за долгое время речь идёт не о Volvo.
В 2018 и 2019 годах самым безопасным автомобилем признан Mazda CX-30, заявили эксперты. Проведённые тесты позволили поставить модели пять звезд рейтинга из пяти возможных. Примечательно, что СХ-30 набрал рекордные 99% в категории «безопасность водителя и взрослых пассажиров». Предыдущие достижения — 98% и 97% принадлежат представителям концерна Volvo: XC90 и XC60.
Специалисты также подчеркнули, что в Mazda CX-30 на 86% обеспечивается безопасность пассажира-ребёнка и на 80% сохраняется безопасность пешехода при возможном столкновении.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты составили рейтинг самых медленно дешевеющих моделей автомобилей. Так, «Рено Логан», впервые продаваемый на вторичном рынке, сохраняет 93% первоначальной стоимости в бюджетном классе, в С-классе максимально долго свою стоимость сохраняет Mazda 3, в D-классе — Mazda 6. В классе кроссоверов пальма первенства принадлежит Honda CR-V, среди внедорожников — «Шевроле Ниве».
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Mazda 6 , Volvo , Mazda 3 , Chevrolet , Volvo XC90 , Mazda , Renault , Honda , Honda CR-V
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