Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов

Эксперты назвали самый безопасный автомобиль

Специалисты Европейского комитета по проведению независимых краштестов (Euro NCAP) назвали марку и модель автомобиля, который почти на 100% отвечает всем современным требованиям безопасности, сообщает News.ru. Впервые за долгое время речь идёт не о Volvo

В 2018 и 2019 годах самым безопасным автомобилем признан Mazda CX-30, заявили эксперты. Проведённые тесты позволили поставить модели пять звезд рейтинга из пяти возможных. Примечательно, что СХ-30 набрал рекордные 99% в категории «безопасность водителя и взрослых пассажиров». Предыдущие достижения — 98% и 97% принадлежат представителям концерна Volvo: XC90 и XC60.

Специалисты также подчеркнули, что в Mazda CX-30 на 86% обеспечивается безопасность пассажира-ребёнка и на 80% сохраняется безопасность пешехода при возможном столкновении.