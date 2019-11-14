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Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов
Фото: Josef Horazny/CTK
Эксперты европейского комитета по проведению независимых краш-тестов авто с оценкой безопасности (Euro NCAP) назвали марку и модель автомобиля, показавшего наиболее впечатляющие результаты в ходе тестирования.
Пять из пяти звёзд получил паркетник Mazda CX-30, по итогам краш-теста получивший 99% в категории «безопасность водителя и взрослых пассажиров». Предыдущими рекордсменами были автомобили марки Volvo — модели XC90 и XC60, набиравшие 97% (37 баллов) и 98% (37,2 балла) соответственно, передаёт Motor.
Также модель получила 42,2 балла (86%) за безопасность пассажира-ребёнка, 38,7 баллов (80%) за безопасность пешеходов и работу вспомогательных систем оценили на 10 баллов (77%). Цены на автомобиль в России начинаются от 1,7 млн рублей.
Как писал News.ru ранее, специалисты Роскачества проверили алюминиевые автомобильные диски. Эксперты отметили, что уровень отечественной продукции существенно вырос в сравнении с прошлогодними показателями. В свою очередь, наибольшее количество небезопасных дисков попали на рынок из Китая.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Volvo , Mazda
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