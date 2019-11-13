Российские водители стали реже нарушать ПДД

Автомобильные эксперты сообщили о снижении уровня нарушений ПДД на российских дорогах.

Специалисты частного аналитического агентства провели исследование, по результатам которого удалось узнать, насколько изменилось количество нарушений Правил дорожного движения, и какую манеру вождения предпочитают автомобилисты.

Благодаря полученным от опросов сведениям, эксперты узнали, что в период с 1 января по 1 ноября на российских автодорогах снизилось количество виновников ДТП, а также уменьшилось количество водителей, которые предпочитают агрессивный и резкий стиль вождения. Данные показатели снизились с 19% до 4%.

Размеренный стиль поездок предпочитают более 20% автомобилистов. В начале текущего года аналогичные показатели составляли всего 6%.

Более 61% опрошенных граждан ответили, что предпочитают умеренный стиль вождения, который повышает шансы не попасть в аварийную ситуацию.

Критически опасный стиль передвижения предпочитают всего 1,3% водителей. Так, например, в январе подобный показатель был на уровне 9%.

К опросу было привлечено более 13 тыс. человек, которые имеют собственный транспорт, преимущественно отечественных автопроизводителей.