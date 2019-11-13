Toyota собирается выпустить полноприводную Camry

Toyota собирается выпустить полноприводную версию Camry

Автомобильный бренд Toyota собирается начать производство легендарных седанов Toyota Camry, которые выпускались с 1988 по 1991 год. К сожалению, конкретно в те годы авто было не востребованным.

Несмотря на повышенную популярность кроссоверов на мировом авторынке, Toyota Camry придётся по вкусу многим автомобилистам со всего мира. К тому же, чтобы подстегнуть интерес целевой аудитории, компания сообщила об установке на авто системы полного привода. Система будет аналогичной той, которая установлена на Toyota RAV4

Автомобиль будет оборудован 2,5-литровым бензиновым двигателем с 4-мя цилиндрами. Трансмиссия оснащается автоматической коробкой передач с 8-ступенями. Также, благодаря нововведениям, инженеры сумели значительно снизить количество потребляемого топлива на 100 км. проезда.

Несмотря на повышение общего веса машины на 75 кг из-за установки дополнительного оборудования, компания сообщила, что в салоне не станет меньше свободного пространства.

Поступление к автодилерам первой партии новой версии Toyota Camry запланировано на весну 2020 года.