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Toyota собирается выпустить полноприводную версию Camry 

Car.ru 5 часов назад
Toyota собирается выпустить полноприводную Camry
Фото: Car.ru
Компания Toyota сообщила о намерении выпустить новую версию Toyota Camry.
Автомобильный бренд Toyota собирается начать производство легендарных седанов Toyota Camry, которые выпускались с 1988 по 1991 год. К сожалению, конкретно в те годы авто было не востребованным.
Несмотря на повышенную популярность кроссоверов на мировом авторынке, Toyota Camry придётся по вкусу многим автомобилистам со всего мира. К тому же, чтобы подстегнуть интерес целевой аудитории, компания сообщила об установке на авто системы полного привода. Система будет аналогичной той, которая установлена на Toyota RAV4.
Автомобиль будет оборудован 2,5-литровым бензиновым двигателем с 4-мя цилиндрами. Трансмиссия оснащается автоматической коробкой передач с 8-ступенями. Также, благодаря нововведениям, инженеры сумели значительно снизить количество потребляемого топлива на 100 км. проезда.
Несмотря на повышение общего веса машины на 75 кг из-за установки дополнительного оборудования, компания сообщила, что в салоне не станет меньше свободного пространства.
Поступление к автодилерам первой партии новой версии Toyota Camry запланировано на весну 2020 года.
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Теги:
Автоновости , Toyota , Toyota Camry , Toyota RAV4
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