Пикап Hyundai: новые подробности

Компания Hyundai объявила о локализации производства компактного пикапа Santa Cruz на автосборочном заводе марки в Монтгомери, штат Алабама, США. Выпуск модели начнётся в 2021 году: для этого в модернизацию американского предприятия будет вложено 410 миллионов долларов, а штат увеличен на 200 человек.

Hyundai Santa Cruz впервые показали в виде концепта почти пять лет назад — в январе 2015 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Тогда директор по планированию новых продуктов Hyundai в США Марк Дипко заявил журналистам, что пикап не будет проектироваться в соответствии с общепринятыми критериями с оглядкой на массу буксируемого прицепа, грузоподъёмность и проходимость.

Дипко намекнул, что инженеры Hyundai разрабатывают вседорожник с характеристиками и повадками обычного кроссовера. Вероятно, в основу Santa Cruz ляжет платформа Hyundai Tucson следующего поколения, а одним из силовых агрегатов станет 2,5-литровый двигатель в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».