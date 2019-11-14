Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП
ДТП
Авторынку России пророчат трехлетний кризис
Авторынку России пророчат трехлетний кризис
Автоновости
Мясорубка в Забайкалье: семеро погибших
Мясорубка в Забайкалье: семеро погибших
ДТП
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов
Автоновости

Пикап Hyundai: новые подробности 

Motor.ru + ещё 4 3 часа назад
Пикап Hyundai: новые подробности
Фото: © Hyundai Santa Cruz концепт
Компания Hyundai объявила о локализации производства компактного пикапа Santa Cruz на автосборочном заводе марки в Монтгомери, штат Алабама, США. Выпуск модели начнётся в 2021 году: для этого в модернизацию американского предприятия будет вложено 410 миллионов долларов, а штат увеличен на 200 человек.
Hyundai Santa Cruz впервые показали в виде концепта почти пять лет назад — в январе 2015 года на Североамериканском международном автосалоне в Детройте. Тогда директор по планированию новых продуктов Hyundai в США Марк Дипко заявил журналистам, что пикап не будет проектироваться в соответствии с общепринятыми критериями с оглядкой на массу буксируемого прицепа, грузоподъёмность и проходимость.
Дипко намекнул, что инженеры Hyundai разрабатывают вседорожник с характеристиками и повадками обычного кроссовера. Вероятно, в основу Santa Cruz ляжет платформа Hyundai Tucson следующего поколения, а одним из силовых агрегатов станет 2,5-литровый двигатель в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом».
Хотя компания Hyundai рассчитывает создать вседорожник «нового сегмента» для «поколения миллениалов», сочетающий «легковую» управляемость с открытым кузовом, пикапу Santa Cruz придётся конкурировать на американском рынке с традиционными рамными внедорожниками, например Ford Ranger. Если грузовичок Hyundai будет пользоваться спросом, позднее в продажу поступит аналогичная модель под брендом Kia.
Видео дня. Лихач на самокате разогнался на дороге до 70 км/ч
Motor.ru: последние новости
Самая компактная модель Mazda стала мощнее и современнее Самая компактная модель Mazda стала мощнее и современнее Иностранцам, нарушившим ПДД, закроют въезд в Россию Иностранцам, нарушившим ПДД, закроют въезд в Россию Hyundai выпустит новый седан, который будет дешевле «Соляриса» Hyundai выпустит новый седан, который будет дешевле «Соляриса»
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Hyundai , Ford Ranger , Kia , Hyundai Tucson , Ford
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП
В Забайкалье объявлен траур из-за двух ДТП
Авторынку России пророчат трехлетний кризис
Авторынку России пророчат трехлетний кризис
Мясорубка в Забайкалье: семеро погибших
Мясорубка в Забайкалье: семеро погибших 4
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов
Назван самый безопасный автомобиль 2018-2019 годов 2
Не оплатившим штраф иностранцам закроют въезд в Россию
Не оплатившим штраф иностранцам закроют въезд в Россию
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение