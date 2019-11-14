В России в октябре упали продажи Nissan

Продажи японского автоконцерна Nissan на российском автомобильном рынке упали в октябре более чем на 20%.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, японский автопроизводитель в октябре 2019 года снизил объем реализации своих транспортных средств на территории Российской Федерации на 20,5%. Всего официальные дилеры Nissan в нашей стране сумели продать на отечественном потребительском рынке во втором осеннем месяце этого года 5,96 тысяч легковых автомашин.

Самой востребованной автомашиной японского автопроизводителя среди российских автомобилистов стала Nissan Qashqai . Автопроизводитель продал в октябре 2351 кроссовер этой модели. Несмотря на то, что автомобиль стал лидером месяца среди моделей Nissan, и у этого внедорожника наблюдается отрицательная динамика продаж. В октябре 2019 года спад составил 3,7% по отношению к прошлогодним результатам.