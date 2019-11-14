В России в октябре упали продажи Nissan 

Продажи японского автоконцерна Nissan на российском автомобильном рынке упали в октябре более чем на 20%.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, японский автопроизводитель в октябре 2019 года снизил объем реализации своих транспортных средств на территории Российской Федерации на 20,5%. Всего официальные дилеры Nissan в нашей стране сумели продать на отечественном потребительском рынке во втором осеннем месяце этого года 5,96 тысяч легковых автомашин.
Самой востребованной автомашиной японского автопроизводителя среди российских автомобилистов стала Nissan Qashqai. Автопроизводитель продал в октябре 2351 кроссовер этой модели. Несмотря на то, что автомобиль стал лидером месяца среди моделей Nissan, и у этого внедорожника наблюдается отрицательная динамика продаж. В октябре 2019 года спад составил 3,7% по отношению к прошлогодним результатам.
Еще один внедорожник популярного японского бренда, Nissan X-Trail, разместился на втором месте по популярности среди россиян. Было продано почти 2 тысячи автомобилей этой модели, спад составил 14%. Единственный автомобиль, попавший в ТОП-3 продаж в октябре, показавший положительную динамику продаж, это кроссовер Nissan Terrano. Прибавка составила 3,5%.