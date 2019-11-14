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В «Кортеже» Путина появятся внедорожник и минивэн 

Lenta.ru + ещё 4 39 минут назад
В «Кортеже» Путина появятся внедорожник и минивэн
Фото: Sealle / Wikimedia
Внедорожник Aurus Komendant и минивэн Aurus пройдут сертификацию. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.
По словам министра, это должно произойти в конце 2020 — начале 2021 года. Предполагается, что именно Komendant станет самой востребованной моделью из линейки. Переговоры о досборке ведутся с ОАЭ.
Ранее в четверг, 14 ноября, стало известно, что кабриолеты Aurus проходят госиспытания. Предполагается, что проверка технического состояния машин завершится до конца текущего года. Активные продажи моделей Aurus должны начаться с 2021 года.
Aurus — это семейство автомобилей представительского и высшего класса. В линейку, помимо седана, входят лимузин «Сенат-лимузин», минивэн «Арсенал» и кабриолет, который пока не получил названия. Спецверсии таких машин уже начали использовать для поездок российского президента и премьер-министра.
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