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Иностранцам, нарушившим ПДД, закроют въезд в Россию 

Motor.ru 2 часа назад
Не оплатившим штраф иностранцам закроют въезд в Россию
Фото: © Антон Уханов, Мотор.Ру
В отношении граждан других стран, которые нарушили правила дорожного движения в России и не оплатили штраф, могут применить «комплекс ограничительных мер вплоть до запрета на въезд», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУОБДД МВД России.
Согласно информации Госавтоинспекции, в 2019 году в отношении иностранных водителей было возбуждено 728 тысяч дел об административных правонарушениях, в том числе 22 тысячи за нарушения, зафиксированные камерами. Ранее в ведомстве уже признавали, что на сегодняшний день оштрафовать граждан других стран сложно из-за отсутствия информации о владельцах машин с иностранными номерами. Например, эти сведения нигде не фиксируются, если водитель приехал из Белоруссии или Казахстана.
Особенно остро вопрос привлечения иностранных автомобилистов к ответственности стоит в Москве, где 95 процентов нарушений фиксируются в автоматическом режиме. Тогда же сообщалось, что чаще всего на нарушениях ПДД в столице ловят граждан Белоруссии, Украины, Молдавии и Армении.
В 2020 году в России могут ввести штраф за превышение скорости более чем на 10 километров в час, тогда как сейчас нештрафуемый порог составляет 20 километров в час. В ГИБДД уже поддержали эту инициативу, объяснив это тем, что уменьшение «бесплатного» лимита на 10 километров в час сможет существенно улучшить ситуацию с безопасностью на дорогах.
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Теги:
Автоновости , ГИБДД , РИА Новости
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