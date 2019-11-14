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«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому 

Motor.ru + ещё 2 3 часа назад
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Фото: Motor
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне — в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива». В ноябре компания начала проводить испытания и проверки на роликовых стендах в закрытых помещениях.
По словам представителя «АвтоВАЗа», новый подход позволяет сэкономить не только бензин, но и время, так как автомобили не приходится перемещать на тестовый трек. Вместо испытаний под открытым небом все проверки осуществляются под крышей, так что можно не опасаться изменений погодных условий.
Другой подход и к сборочному процессу. Например, на линии Lada Granta изменился процесс доставки комплектующих, а также более строго соблюдаются все производственные методики. Это положительно сказывается на качестве сборки — процент брака снижается.
В июле этого года «АвтоВАЗ» модернизировал цех окраски Lada 4x4: там установили мониторы, на которые оперативно выводятся слайды с зафиксированными дефектами. Таким образом на предприятии сократили время реакции на выявленный брак, так как теперь рабочим не приходится вручную фотографировать и выписывать на бумагу недочеты сборки.
Источник: Лада. Онлайн
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Теги:
Автоновости , Lada Granta , Lada , Автоваз
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