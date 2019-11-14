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Москва и Петербург оказались в конце рейтинга городов с лучшими условиями для вождения 

ТАСС 3 часа назад
Названы города с лучшими условиями для вождения
Фото: depositphotos.com
Европейская компания Mister Auto, ведущая торговлю автомобильными запчастями (штаб-квартира во французском Лионе), составила рейтинг крупнейших городов мира по качеству условий вождения автомобиля в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании, полученном в четверг парижским представительством ТАСС.
В нижней части рейтинга из 100 позиций фигурируют два крупнейших российских города — Санкт-Петербург (89 место) и Москва (91).
Наилучшим же по качеству инфраструктуры, условиям вождения, стоимости перемещения и поведению водителей признан канадский город Калгари. Канадцам досталось также третье и шестое место — они у Оттавы и Ванкувера. На втором месте в рейтинге Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов.
США удалось пробиться лишь на пятую ступеньку рейтинга — это сумел сделать техасский город Эль-Пасо. Из западноевропейских городов на наилучшей позиции находится швейцарский Берн — четвертое место. За ним на седьмом месте — шведский Гётеборг. Десятку лидеров замыкают швейцарский Базель и германский Дортмунд.
Франция значительно отстает от своих соседей. Выше всех у нее на 33 месте Тулуза с ее просторными проспектами. Париж оказался на 71 месте как самый забитый автомашинами французский город.
Замыкают список Улан-Батор (99) и Мумбаи (100).
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Теги:
Автоновости , ИТАР-ТАСС
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