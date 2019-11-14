Названы города с лучшими условиями для вождения

Москва и Петербург оказались в конце рейтинга городов с лучшими условиями для вождения

Европейская компания Mister Auto, ведущая торговлю автомобильными запчастями (штаб-квартира во французском Лионе), составила рейтинг крупнейших городов мира по качеству условий вождения автомобиля в 2019 году. Об этом говорится в сообщении компании, полученном в четверг парижским представительством ТАСС.

В нижней части рейтинга из 100 позиций фигурируют два крупнейших российских города — Санкт-Петербург (89 место) и Москва (91).

Наилучшим же по качеству инфраструктуры, условиям вождения, стоимости перемещения и поведению водителей признан канадский город Калгари. Канадцам досталось также третье и шестое место — они у Оттавы и Ванкувера. На втором месте в рейтинге Дубай, крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов.

США удалось пробиться лишь на пятую ступеньку рейтинга — это сумел сделать техасский город Эль-Пасо. Из западноевропейских городов на наилучшей позиции находится швейцарский Берн — четвертое место. За ним на седьмом месте — шведский Гётеборг. Десятку лидеров замыкают швейцарский Базель и германский Дортмунд.

Франция значительно отстает от своих соседей. Выше всех у нее на 33 месте Тулуза с ее просторными проспектами. Париж оказался на 71 месте как самый забитый автомашинами французский город.

Замыкают список Улан-Батор (99) и Мумбаи (100).