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Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой «медленной» страной Европы 

Автовести 4 часа назад
Погоняли и хватит: Нидерланды станут самой «медленной» страной Европы
Фото: depositphotos.com
Голландские власти нашли еще одно нетривиальное решение проблемы чистоты атмосферы, которая в последнее время стоит в стране достаточно остро. Предложено резко ограничить разрешенную максимальную скорость движения на магистралях Нидерландов.
В стране чуть не разразился правительственный кризис: по причине того, что Нидерланды неоднократно нарушали нормы ЕС по объемам выброса азота, в мае через суд были остановлены тысячи строительных и промышленных проектов — по данным BBC, работы прекратились примерно на 18 тысячах дорог и зданий. Пострадали и фермеры, животных которых назвали одной из главных причин появления оксида азота в атмосфере.
Теперь в Нидерландах взялись и за легковой транспорт. Премьер-министр страны заявил, что на всех дорогах будет введено ограничение скорости в 100 км/ч вместо прежних 130-ти.
Действовать оно будет, впрочем, только днем: с 19:00 до 6:00 можно будет ездить, как раньше, но в руководстве Нидерландов считают, что в это время по дорогам передвигаются от силы 10% автомобилистов.
Ограничения вводятся для того, чтобы компенсировать выбросы оксида азота от прочих сфер деятельности в стране — в том числе и от инфраструктурных проектов, из-за остановки которых многие местные жители рискуют остаться без работы. По подсчетам голландских исследователей, к 2021 году страна может потерять до 40 тысяч рабочих мест.
Серьезные вопросы у экологов вызвала даже перспектива возвращения в страну этапа "Формулы 1", который должен состояться в Зандвоорте: экологи считают, что и сами болиды, и строительная техника, которая будет готовить трассу к их появлению, могут заметно ухудшить голландский воздух.
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Теги:
Автоновости , ЕС
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