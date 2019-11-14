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Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan 

Авторамблер + ещё 1 4 часа назад
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan
Фото: Авторамблер
Японский представит похорошевший седан Nissan Sentra 19 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.
Пока Nissan не распространялся по поводу Sentra 2020 модельного года, но ожидается, что она во многом будет схожа с Sylphy — под таким именем модель продается в Китае. Sylphy показали на шанхайском автошоу в сентябре, а до этого рассекретили в Сети еще в январе.
Ожидается, что рестайлинговая Sentra получит полностью переделанный передок с фирменной V-образной решеткой радиатора и зауженной передней оптикой в стиле старших моделей моделей Teana (Altima) и Maxima. Обновление коснется и формы кузова с более рельефными очертаниями, а также фонарей, растянутых на дверь багажника.
В салоне также ожидается много изменений — от более качественных материалов отделки до нового селектора коробки передач. По предварительным данным, Sentra оснастят трехспицевым рулевым колесом, новой "приборкой" с 7-дюймовым дисплеем и новым экраном мультимедиа размерностью 8 дюймов.
В моторную гамму предположительно войдет 2-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 151 л.с. и 196 Нм крутящего момента, который сменит 1,8-литровый двигатель на 126 "сил", которым оснащается дореформенная версия седана.
На российском рынке Nissan Sentra продавалась с 2014 года и выпускалась на мощностях завода в Ижевске. В 2017 году производство модели свернули.
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Теги:
Автоновости , Nissan , Nissan Sentra
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