Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan

Японский представит похорошевший седан Nissan Sentra 19 ноября в рамках автосалона в Лос-Анджелесе.

Пока Nissan не распространялся по поводу Sentra 2020 модельного года, но ожидается, что она во многом будет схожа с Sylphy — под таким именем модель продается в Китае. Sylphy показали на шанхайском автошоу в сентябре, а до этого рассекретили в Сети еще в январе.

Ожидается, что рестайлинговая Sentra получит полностью переделанный передок с фирменной V-образной решеткой радиатора и зауженной передней оптикой в стиле старших моделей моделей Teana (Altima) и Maxima. Обновление коснется и формы кузова с более рельефными очертаниями, а также фонарей, растянутых на дверь багажника.

В салоне также ожидается много изменений — от более качественных материалов отделки до нового селектора коробки передач. По предварительным данным, Sentra оснастят трехспицевым рулевым колесом, новой "приборкой" с 7-дюймовым дисплеем и новым экраном мультимедиа размерностью 8 дюймов.

В моторную гамму предположительно войдет 2-литровый четырехцилиндровый мотор мощностью 151 л.с. и 196 Нм крутящего момента, который сменит 1,8-литровый двигатель на 126 "сил", которым оснащается дореформенная версия седана.

На российском рынке Nissan Sentra продавалась с 2014 года и выпускалась на мощностях завода в Ижевске. В 2017 году производство модели свернули.