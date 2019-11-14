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ДТП

У пьяных водителей предложили забирать машины под залог 

Рамблер 3 часа назад
У пьяных водителей предложили забирать машины под залог
Фото: РИА Новости
Водители, подозреваемые в пьяном вождении, должны лишаться своих автомобилей до уплаты штрафа в размере 30 тысяч рублей, считают депутаты Госдумы. Нововведение может появиться ещё до вступления в силу нового административного кодекса, сообщает Autonews.
По данным издания, парламентарии пришли к выводу, что машина будет рассматриваться в качестве залога для нарушителей в качестве гарантии уплаты штрафа. При этом, если впоследствии автолюбитель сможет опротестовать решение автоинспекторов, то штраф будет возвращён.
«Добровольно платят штрафы только 30% из наказанных водителей. Получается, что люди отделываются легким испугом. Но ведь именно штраф призван стимулировать водителей соблюдать ПДД. А если автомобилист из собственного кармана ничего не заплатит, это только простимулирует его сесть за руль пьяным повторно», — приводит издание слова первого зампредседателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова.
Ранее, как сообщал «Рамблер», эксперты заявили, что в России автолюбители стали больше денег тратить на оплату штрафов. Специалисты проанализировали платежи пользователей мобильных приложений с функцией перевода средств за периоды с января по октябрь в 2018 и 2019 году. В результате аналитики пришли к выводу, что «средний чек» на оплату штрафов за нарушение ПДД в российских регионах вырос. Если в прошлом году в среднем по России он составлял 496 рублей, то в этом уже 531 рубль.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , ГИБДД
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