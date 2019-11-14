Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Один человек погиб в ДТП на юге Подмосковья
Один человек погиб в ДТП на юге Подмосковья
ДТП
В России в октябре упали продажи Nissan
В России в октябре упали продажи Nissan
Автоновости
Судмедэксперта призвали к ответу за "пьяного мальчика"
Судмедэксперта призвали к ответу за "пьяного мальчика"
ДТП
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan
Автоновости

Российский авторынок опустился на пятое место в Европе 

Авторамблер + ещё 1 4 часа назад
Российский авторынок опустился на пятое место в Европе
Фото: Авторамблер
Отечественный авторынок усилил падение в октябре и опустился еще на одну ступеньку вниз, став пятым в Европе, сообщает "Автостат".
По итогам сентября он занял четвертую строчку, рухнув сразу на две позиции с августа. В России за октябрь было продано 139 тыс. легковушек.
На первое место в Европе вышла Германия, которая обошла сентябрьского лидера — Великобританию. На немецком авторынке в прошлом месяце было реализовано 284,5 тыс. автомобилей — на 12,7% больше, чем годом ранее. Рост продаж эксперты связывают с низкой базой 2018 года, когда вступили в силу правила сертификации WLTP.
Вторую строчку занял авторынок Франции с результатом 188,9 тыс. проданных автомобилей и +8,7% спроса. Третьей стала Италия, где было продано 156,8 тыс. машин, а рынок прибавил 6,7% в годичном выражении.
Великобритания откатилась на четвертое место: там автодилерам удалось реализовать 143,2 тыс. автомобилей. Падение рынка составило 5,6%. Низкие продажи британские эксперты объяснили шаткой экономической и политической ситуацией из-за отсрочки выхода из Евросоюза.
На прошлой неделе сообщалось, что российский авторынок упал уже шестой раз подряд и восьмой раз за год. В условиях постоянного падения спроса автобренды поднимают цены: в некоторых случаях стоимость новых автомобилей в России выросла на 10% от уровня прошлого года,
Видео дня. Лихач на самокате разогнался на дороге до 70 км/ч
Авторамблер: последние новости
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan Российские дилеры рассказали о резком росте цен на автомобили Российские дилеры рассказали о резком росте цен на автомобили Появились результаты краш-тестов трех новых кроссоверов Появились результаты краш-тестов трех новых кроссоверов
Комментарии 
Теги:
Автоновости , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Один человек погиб в ДТП на юге Подмосковья
Один человек погиб в ДТП на юге Подмосковья
В России в октябре упали продажи Nissan
В России в октябре упали продажи Nissan 1
Судмедэксперта призвали к ответу за «пьяного мальчика»
Судмедэксперта призвали к ответу за «пьяного мальчика» 5
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan
Названа дата дебюта нового дешевого седана Nissan
В «Кортеже» Путина появятся внедорожник и минивэн
В «Кортеже» Путина появятся внедорожник и минивэн 1
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение