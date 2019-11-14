Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

Отечественный авторынок усилил падение в октябре и опустился еще на одну ступеньку вниз, став пятым в Европе, сообщает "Автостат".

По итогам сентября он занял четвертую строчку, рухнув сразу на две позиции с августа. В России за октябрь было продано 139 тыс. легковушек.

На первое место в Европе вышла Германия, которая обошла сентябрьского лидера — Великобританию. На немецком авторынке в прошлом месяце было реализовано 284,5 тыс. автомобилей — на 12,7% больше, чем годом ранее. Рост продаж эксперты связывают с низкой базой 2018 года, когда вступили в силу правила сертификации WLTP.

Вторую строчку занял авторынок Франции с результатом 188,9 тыс. проданных автомобилей и +8,7% спроса. Третьей стала Италия, где было продано 156,8 тыс. машин, а рынок прибавил 6,7% в годичном выражении.

Великобритания откатилась на четвертое место: там автодилерам удалось реализовать 143,2 тыс. автомобилей. Падение рынка составило 5,6%. Низкие продажи британские эксперты объяснили шаткой экономической и политической ситуацией из-за отсрочки выхода из Евросоюза

На прошлой неделе сообщалось, что российский авторынок упал уже шестой раз подряд и восьмой раз за год. В условиях постоянного падения спроса автобренды поднимают цены: в некоторых случаях стоимость новых автомобилей в России выросла на 10% от уровня прошлого года,