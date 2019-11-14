В Москве напомнили об нормах тонировки стекол

ГИБДД Москвы напомнила автовладельцам об ответственности за тонировку стекол машины

Более 164 тыс. автомобилей с превышением норм тонировки выявлено с начала года в Москве, в связи с этим столичная Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за данное правонарушение.

"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы, — сказали ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве. — Напоминаем, что сотрудник Госавтоинспекции в праве потребовать от участника дорожного движения устранить причину нарушения безопасности дорожного движения. В случае отказа водителя на месте выявления административного правонарушения удалить тонировку в отношении него, помимо материала за нарушение правил дорожного движения, составляется требование о прекращении противоправных действий".

Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, так как практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации.