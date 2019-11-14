Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России
Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России
Автоновости
Названы города с лучшими условиями для вождения
Названы города с лучшими условиями для вождения
Автоновости
Видео «перелёта» машины в Москве попало в Сеть
Видео «перелёта» машины в Москве попало в Сеть
ДТП
Камеры-двустволки: "Раз превысил, два пришло?"
Камеры-двустволки: "Раз превысил, два пришло?"
Бортжурнал

ГИБДД Москвы напомнила автовладельцам об ответственности за тонировку стекол машины 

ТАСС 22 минуты назад
В Москве напомнили об нормах тонировки стекол
Фото: РИА Новости
Более 164 тыс. автомобилей с превышением норм тонировки выявлено с начала года в Москве, в связи с этим столичная Госавтоинспекция напоминает водителям об ответственности за данное правонарушение.
"За десять месяцев 2019 года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено 164 280 автомобилей с превышением норм тонировки. По всем фактам на водителей составлены административные материалы, — сказали ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве. — Напоминаем, что сотрудник Госавтоинспекции в праве потребовать от участника дорожного движения устранить причину нарушения безопасности дорожного движения. В случае отказа водителя на месте выявления административного правонарушения удалить тонировку в отношении него, помимо материала за нарушение правил дорожного движения, составляется требование о прекращении противоправных действий".
Столичная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения привести свои автомобили в соответствие требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств, так как практика показывает, что нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают аварийные ситуации.
Видео дня. Лихач на самокате разогнался на дороге до 70 км/ч
ТАСС: последние новости
Москва и Петербург оказались в конце рейтинга городов с лучшими условиями для вождения Москва и Петербург оказались в конце рейтинга городов с лучшими условиями для вождения Около 13 комплексов фотовидефиксации сожгли в Раменском Около 13 комплексов фотовидефиксации сожгли в Раменском Кадыров предложил рассмотреть возможность открытия дороги из Чечни в Грузию Кадыров предложил рассмотреть возможность открытия дороги из Чечни в Грузию
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , ГИБДД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России
Назван самый популярный автомобиль с пробегом в России 1
Названы города с лучшими условиями для вождения
Названы города с лучшими условиями для вождения 1
Видео «перелёта» машины в Москве попало в Сеть
Видео «перелёта» машины в Москве попало в Сеть 1
Камеры-двустволки: «Раз превысил, два пришло?»
Камеры-двустволки: «Раз превысил, два пришло?» 3
У пьяных водителей предложили забирать машины под залог
У пьяных водителей предложили забирать машины под залог
Видео
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
00:30
Гибель российского актера в ДТП попала на видео
ДТП
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
04:22
Внуку экс-главы АвтоВАЗа вынесли приговор
ДТП
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
00:22
Авария с маршруткой в Твери попала на видео
ДТП
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
00:48
Пьяный россиянин въехал в памятник Александру III
ДТП Автоновости
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
00:35
Автомобиль мэрии Москвы сбил пешехода прямо на парковке
ДТП
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
08:55
Привычки вождения, которые разрушают автомобиль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение