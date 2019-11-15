В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину

Чтобы компенсировать вред российским дорогам от шипованных покрышек, нужно ввести акциз на зимнюю резину, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев . По его словам, в этом случае цены на шины с шипами возрастут, зато не будет необходимости вводить ограничение скорости движения по дорогам в зимнее время до 80 км/ч, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Ранее, как писал «Рамблер», аналитики «Росавтодора» пришли к выводу, что почти 90% ущерба российские дороги получают зимой от воздействия шипованной резины. В связи с этим действующий рекомендательный срок использования покрышек с металлическими элементами с 273 дней в году (с начала сентября по конец мая) было предложено уменьшить до 188 дней. Кроме того, эксперты отметили необходимость введения скоростных ограничений на уровне 70-80 км/ч на российских дорогах в зимний период. Эта мера также, по мнению специалистов, поможет продлить срок эксплуатации дорожного полотна.

Александр Васильев отметил, что вышеперечисленных мер можно избежать, если ввести специальный акциз на покрышки с шипами.

«Можно, например, ввести компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — приводит издание слова парламентария.

При этом депутат подчеркнул, что с введением ограничения скорости в пределах 80 км/ч в первую очередь не согласятся жители южных регионов где «почти нет зимы».