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В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину 

Рамблер + ещё 4 42 минуты назад
В Госдуме предложили поднять цены на шипованную резину
Фото: РИА Новости
Чтобы компенсировать вред российским дорогам от шипованных покрышек, нужно ввести акциз на зимнюю резину, заявил член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев. По его словам, в этом случае цены на шины с шипами возрастут, зато не будет необходимости вводить ограничение скорости движения по дорогам в зимнее время до 80 км/ч, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее, как писал «Рамблер», аналитики «Росавтодора» пришли к выводу, что почти 90% ущерба российские дороги получают зимой от воздействия шипованной резины. В связи с этим действующий рекомендательный срок использования покрышек с металлическими элементами с 273 дней в году (с начала сентября по конец мая) было предложено уменьшить до 188 дней. Кроме того, эксперты отметили необходимость введения скоростных ограничений на уровне 70-80 км/ч на российских дорогах в зимний период. Эта мера также, по мнению специалистов, поможет продлить срок эксплуатации дорожного полотна.
Александр Васильев отметил, что вышеперечисленных мер можно избежать, если ввести специальный акциз на покрышки с шипами.
«Можно, например, ввести компенсацию за их вред в качестве акциза при продаже этих шипованных колес. То есть шипованные колеса могут стоить дороже», — приводит издание слова парламентария.
При этом депутат подчеркнул, что с введением ограничения скорости в пределах 80 км/ч в первую очередь не согласятся жители южных регионов где «почти нет зимы».
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Комментарии1 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Александр Васильев , Госдума , АГН "Москва"
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