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Собранные «Платоном» средства пойдут на расширение федеральных трасс 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Федеральные трассы расширят за счет «Платона»
Фото: РИА Новости
Средства, собранные госсистемой взимания платы с большегрузов "Платон", пойдут на увеличение полос и ремонт мостов на федеральных трассах, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
"С использованием средств, перечисленных в федеральный бюджет через государственную систему "Платон", увеличат количество полос и отремонтируют мосты на федеральных трассах. Сделано это будет с учетом пожеланий самих грузоперевозчиков относительно списка первоочередных объектов", — говорится в сообщении министерства.
Ранее средства, собранные "Платоном", шли на ремонт и реконструкцию региональных автодорог. В Минтрансе отметили, что за четыре года работы системы в федеральный дорожный фонд было перечислено более 90 млрд рублей. "На эти средства уже отремонтировано более 2,7 тыс. км самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны", — уточнили в министерстве.
По данным на 15 ноября, в системе "Платон" зарегистрировано более 500 тыс. грузоперевозчиков и 1 млн 250 тыс. транспортных средств.
"Платон" — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. Введена на территории России с 15 ноября 2015 года.
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Теги:
Автоновости , Минтранс РФ
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