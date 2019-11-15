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Водительское удостоверение Брежнева продано за 1,55 миллиона рублей 

Car.ru 2 часа назад
Продано водительское удостоверение Брежнева
Фото: Car.ru
Водительские права Леонида Брежнева были проданы за 1,55 миллиона рублей неизвестному покупателю.
Торги проходили 14 ноября в московском аукционном доме Литфонд. На продажу были выставлены документы, принадлежавшие генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.
Одним из документов стали водительские права государственного деятеля с красивым номером, состоящим из нулей и семерок. В сопровождение к удостоверению шел талон для предупреждений, в нем не имелось ни единого отверстия — признак того, что Леонид Ильич не совершал нарушений ПДД.
Заламинированное удостоверение до недавних пор находилось на даче главы СССР. В нем указано, что Брежнев имел право управления не только автомобилями, но и мототехникой, грузовыми машинами и даже автобусами.
Начальная цена лота была назначена в 1,35 миллиона рублей. В ходе торгов цена возросла на 200 тысяч рублей. Коллекционер, который приобрел удостоверение, пожелал остаться инкогнито.
Выдача документов датируется декабрем 1976 года. По слухам, права были изготовлены ради шутки Министром внутренних дел Николаем Щелоковым в честь дня рождения Леонида Ильича.
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Теги:
Автоновости , Леонид Брежнев , КПСС
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