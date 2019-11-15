Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, кому достанутся автомобили Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, как будут распределены новые российские машины премиум-класса от компании Aurus. В первую очередь машины представлены для передвижения высших членов правительства, в частности, премьер-министра и президента. При этом министр отметил, что автомобили не будут использоваться рядовыми чиновниками.

Поступление в правительственный автопарк новых машин запланировано на лето следующего года, однако пока неизвестно точное количество закупленных машин. Обновление государственного АТП необходимо в первую очередь для повышения манёвренности, ведь важные масштабные решения не терпят отлагательств.

Стоит отметить, что основной закупаемой моделью от компании Aurus будет Senat, который отличается инновационными системами безопасности и высоким уровнем комфорта. Также относительно недавно он прошёл государственную сертификацию, при этом официальные заводские испытания окончены в марте 2019 года.