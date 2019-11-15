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Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, кому достанутся автомобили Aurus 

Car.ru 1 час назад
Мантуров рассказал, кому достанутся автомобили Aurus
Фото: car.ru
В правительстве РФ рассказали, куда поступят закупленные автомобили Aurus.
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, как будут распределены новые российские машины премиум-класса от компании Aurus. В первую очередь машины представлены для передвижения высших членов правительства, в частности, премьер-министра и президента. При этом министр отметил, что автомобили не будут использоваться рядовыми чиновниками.
Поступление в правительственный автопарк новых машин запланировано на лето следующего года, однако пока неизвестно точное количество закупленных машин. Обновление государственного АТП необходимо в первую очередь для повышения манёвренности, ведь важные масштабные решения не терпят отлагательств.
Стоит отметить, что основной закупаемой моделью от компании Aurus будет Senat, который отличается инновационными системами безопасности и высоким уровнем комфорта. Также относительно недавно он прошёл государственную сертификацию, при этом официальные заводские испытания окончены в марте 2019 года.
«Все необходимые процедуры закончены, деньги переведены на банковский счёт автомобильного бренда, скоро мы получим первую партию машин», — сообщает Денис Мантуров.
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Теги:
Автоновости , Денис Мантуров , Минпромторг , Правительство РФ
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