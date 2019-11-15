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Пьяным водителям вернут машину, но только под залог 

Daily-Motor 20 минут назад
Пьяным водителям вернут машину под залог
Фото: Daily-Motor
В Государственной думе вынесли на обсуждение новый законопроект, который предполагает требовать залог у пьяных водителей за автомобиль, что станет гарантией оплаты штрафа. Если все согласятся с новыми правками, то новая норма будет запущена в действие уже этой зимой.
Депутаты решили, что пришло время лишать пьяных нарушителей правил дорожного движения транспортных средств. Такая инициатива впервые появилась 4 года назад. Чиновники не могли дойти до единого мнения, и только в связи с учащающимися случаями ДТП из-за нетрезвых автомобилистов, закон всё-таки решили принять.
Сообщается, что размер денежного обеспечения за возврат своего автомобиля составит 30 тысяч рублей. Если же через суд будет доказано, что водитель не был пьян и не виновен в нарушении ПДД, деньги будут возвращены. Если водитель окажется виновным, все средства поступят в региональный бюджет. По словам независимых аналитиков, такое ужесточение правил также будет стимулировать водителей отказываться от управления ТС в нетрезвом состоянии.
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Теги:
Автоновости , Госдума
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