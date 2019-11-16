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Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей
Фото: Stephan Jarvis/AFLO
Японский автопроизводитель Nissan отзывает с рынка около 450 тысяч машин из-за проблем с насосами тормозной жидкости.
Уточняется, что из-за протечек тормозная жидкость может попасть на электронную плату и вызвать короткое замыкание с последующим возгоранием. Отзыв коснётся, в основном, автомобилей, произведённых для североамериканского рынка, передаёт агентство «Киодо».
Речь идёт о моделях Murano 2015-2018 годов выпуска, Maxima 2016-2018 годов выпуска, Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, выпущенных в 2017 году и позже. Акция продлится до лета 2020 года.
Как писал News.ru ранее, продажи автомобилей марки Nissan упали на территории РФ на 18% по сравнению с прошлым годом. Так, за с января по август 2019 года было продано 41 тысяча 257 машин, что позволило автопроизводителю занять восьмое место по популярности в России.
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Теги:
Автоновости , Бортжурнал , ДТП , Nissan , Nissan Pathfinder , Infiniti QX60
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