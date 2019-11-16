Nissan отзывает почти полмиллиона автомобилей

Японский автопроизводитель Nissan отзывает с рынка около 450 тысяч машин из-за проблем с насосами тормозной жидкости.

Уточняется, что из-за протечек тормозная жидкость может попасть на электронную плату и вызвать короткое замыкание с последующим возгоранием. Отзыв коснётся, в основном, автомобилей, произведённых для североамериканского рынка, передаёт агентство «Киодо».

Речь идёт о моделях Murano 2015-2018 годов выпуска, Maxima 2016-2018 годов выпуска, Infiniti QX60 Nissan Pathfinder , выпущенных в 2017 году и позже. Акция продлится до лета 2020 года.

Как писал News.ru ранее, продажи автомобилей марки Nissan упали на территории РФ на 18% по сравнению с прошлым годом. Так, за с января по август 2019 года было продано 41 тысяча 257 машин, что позволило автопроизводителю занять восьмое место по популярности в России.