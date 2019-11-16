Россиянам посоветовали нюхать «незамерзайку»

Роспотребнадзор советует нюхать «незамерзайку» перед покупкой

Специалисты Роспотребнадзора дали автомобилистам рекомендации по выбору наиболее качественной и безопасной для здоровья стеклоомывающей жидкости.

«Незамерзайки» производятся на основе спиртовых растворов с добавлением ПАВ, красителей и ароматизаторов. При этом разрешено использовать такие спирты, как изопропиловый, пропиленгликоли и этиленгликоли, но некоторые производители нарушают правила и используют токсичный для человека метанол, передаёт АГН «Москва».

Чтобы не приобрести некачественную и опасную продукцию, Роспотребнадзор советует понюхать жидкость, которую планируется купить: резкий, едкий запах — причина не рисковать и оставить товар на полке. Кроме того, стоит обратить внимание на этикетку, на ней должны быть указаны состав продукции, срок годности и адрес производства, а также инструкция по применению с перечнем мер безопасности при использовании товара.

Дополнительно можно ознакомиться со свидетельством о госрегистрации, копия которого должна быть у продавца на руках, также её можно найти в Реестре свидетельств о государственной регистрации.

Как писал News.ru ранее, специалисты Роскачества проверили алюминиевые автомобильные диски. Эксперты отметили, что уровень отечественной продукции существенно вырос в сравнении с прошлогодними показателями. В свою очередь, наибольшее количество небезопасных дисков попали на рынок из Китая.