На Украине обнаружили необычный номерной знак для авто 

На Украине обнаружили самый необычный автомобильный номер в стране — МЩЩВЩЩ.
Владелец автомобиля решил зарегистрировать номер VOODOO. Однако, оформляя заявку, он забыл сменить раскладку клавиатуры и не заметил, что печатает кириллицей. В итоге ему выдали регистрационный знак МЩЩВЩЩ, сообщают украинские СМИ.
Фотография автомобиля с таким номером вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Пользователи активно судачат по поводу незадачливого автолюбителя и его знака. Некоторые предположили, как бы выглядел диалог полицейских, преследующих такой автомобиль.
«Первый, первый, я второй. Преследую автомобиль "Мазда". Госномер МЩЩВЩЩ… Маша, Щука, Щука, Вова, Щука, Щаааавеееель…»
«Второй, вы там обкурились? Немедленно явиться в отделение!»
Другие комментаторы собрались последовать примеру и тоже заказать необычный номер, например УИУИУИ.
Отметим, на Украине разрешены индивидуальные номерные знаки автомобилей. По заказу и за дополнительную плату можно зарегистрировать номер с любой комбинацией букв. Это может быть имя, прозвище, аббревиатура и т.д. Также разрешается нанесение картинки или логотипа.
Чаще всего владельцы заказывают номера с именами. Индивидуальные знаки являются дополнительными: за машиной сохраняется обычный номер, который хранится в ГАИ. Выезд за пределы Украины с индивидуальным номером запрещён.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Британии продают автомобильный номер с нецензурным словом. Его можно приобрести за 6 тысяч фунтов стерлингов.