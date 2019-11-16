На Украине обнаружили необычный номерной знак для авто

На Украине обнаружили самый необычный автомобильный номер в стране — МЩЩВЩЩ.

Владелец автомобиля решил зарегистрировать номер VOODOO. Однако, оформляя заявку, он забыл сменить раскладку клавиатуры и не заметил, что печатает кириллицей. В итоге ему выдали регистрационный знак МЩЩВЩЩ, сообщают украинские СМИ.

Фотография автомобиля с таким номером вызвала оживленное обсуждение в соцсетях. Пользователи активно судачат по поводу незадачливого автолюбителя и его знака. Некоторые предположили, как бы выглядел диалог полицейских, преследующих такой автомобиль.

«Первый, первый, я второй. Преследую автомобиль "Мазда". Госномер МЩЩВЩЩ… Маша, Щука, Щука, Вова, Щука, Щаааавеееель…»

«Второй, вы там обкурились? Немедленно явиться в отделение!»

Другие комментаторы собрались последовать примеру и тоже заказать необычный номер, например УИУИУИ.

Отметим, на Украине разрешены индивидуальные номерные знаки автомобилей. По заказу и за дополнительную плату можно зарегистрировать номер с любой комбинацией букв. Это может быть имя, прозвище, аббревиатура и т.д. Также разрешается нанесение картинки или логотипа.

Чаще всего владельцы заказывают номера с именами. Индивидуальные знаки являются дополнительными: за машиной сохраняется обычный номер, который хранится в ГАИ . Выезд за пределы Украины с индивидуальным номером запрещён.