«Сумасшедший мутант»: Показан концепт ВАЗ-2105 из будущего

В сети показали концепт ВАЗ-2105 из будущего

В Сети энтузиасты решили показать концепт, где изобразили ВАЗ-2105 из будущего. Они представили, каким бы был автомобиль, если бы его выпускали в 3019 году, а модель в итоге получилась достаточно интересной.

На изображении ВАЗ-2105 предстал с классическим передним бампером, каким его запомнили поклонники российской марки. При этом энтузиасты добавили спереди черный широкий массивный бампер. Изменили дизайнеры форму кузова и задней части машины, им придали более плавные и обтекаемые линии, то же коснулось и дверей. Теперь задний бампер ВАЗа из будущего стал схож с моделями Lexus

«Сумасшедший мутант» — написали автомобилисты под фотографией. Концепт российской модели будущего практически никого не оставил равнодушным. Многие предположили, что вместе с экстерьером автомобиля изменится и его оснащение, что не может не порадовать покупателей. Автомобилисты назвали машину хорошей и впечатляющей. «Сумасшедший мутант», — заключили блогеры.