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В Сети раскритиковали «Азелоу-тюнинг» ВАЗ-2107 

Car.ru 40 минут назад
В Сети раскритиковали «Азелоу-тюнинг» ВАЗ-2107
Фото: car.ru
Энтузиасты показали в Сети тюнингованный ВАЗ-2107, доработанный в стиле «азелоу», когда задние колеса занижаются, а передние наоборот, поднимаются. Большинство пользователей назвали такой стиль «колхозным».
На снимке показали ВАЗ-2107 синего цвета, а особенностью стал не только тюнинг, но и синие фары, затонированные в тон кузову. Тем не менее, пользователи сразу же разделились на два лагеря — тех, кто посчитал подобные изменения впечатляющими и группу против подобных экспериментов, учитывая, что на снимке видно неисправности транспортного средства. Нашлись и те, кто поинтересовался, как на таком тюнингованном ВАЗе теперь можно ездить по городу, ведь это совершенно неудобно. Некоторые пошутили, что поднятые только два колеса позволяют автомобилисту экономить топливо.
В пример более качественного тюнинга с использованием стиля "азелоу" водители добавили фотографию другого ВАЗа бежевого цвета, где также подняты передние колеса и опущены нижние.
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Теги:
Автоновости , Lada
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