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В России нашли дорогу со столбами посередине 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
На кадрах видно, как посреди недавно отремонтированной проезжей части стоит столб. Отмечается, что вдоль дороги не установлено знаков, предупреждающих водителей о предстоящем препятствии.
По данным «Вести.Ru», через несколько сотен метров местные жители обнаружили еще один столб, который почти полностью перекрывает одну из полос движения.
Реконструкция дороги от села Фоминки до деревни Заозерье прошла в 2019 году, отмечает Telegram-канал «Подъем». Работы обошлись региону в 113,5 миллиона рублей. На строительный контроль ушло еще 2,1 миллиона.
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Теги:
Автоновости , Видео
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