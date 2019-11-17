Война на трассе: почему дальнобойщики притесняют легковушки

Эксперты издания «Автовзгляд» привели целый ряд случаев, когда дальнобойщики принимаются «воспитывать» водителей легковых автомобилей прямо в пути. В каждом из них речь идёт о нарушителях правил дорожного движения.

В первую очередь водители длинномерный занимаются воспитанием так называемых «обочечников». Автолюбители, решившие миновать многокилометровую пробку на трассе по краю проезжей части, могут легко встретить на своём пути фуру, двигающуюся со скоростью потока. В крайне случае дальнобойщики провоцируют ДТП в тот момент, когда водитель легковушки пытается вернуться на дорогу.

Любителей «поучить» на дороге самих дальнобойщиков тоже ждёт незавидная судьба. Зачастую конфликт разворачивается из-за того, что фура, пошедшая на обгон, по мнению водителей легковушки, движется слишком медленно. Далее следуют подрезания, резкие торможения перед длинномерный и т.д. В таких случаях дальнобойщики вытесняют излишне нервных автолюбителей на встречную полосу.

Водители, объезжающие пробку по встречке, при наличии в потоке дальнобойщиков рискуют надолго остаться на запрещённой для движения полосе. Нарушителя, как правило, не пускают обратно в поток до тех пор, пока он не съедет на противоположную обочину.

Наконец, по словам экспертов, дальнобойщики терпеть не могут водителей слишком медленно едущих авто в крайней правой полосе без видимых на то причин. Если не помогают световые и звуковые сигналы, водитель фуры идёт на агрессивный обгон.