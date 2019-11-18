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Две трети российских АЗС уличили в обмане 

Рамблер + ещё 32 3 часа назад
Российские АЗС уличили в обмане покупателей
Фото: РИА Новости
Больше половины российских АЗС недоливают в два-три раза больше топлива, чем полагается по норме, сообщили ТАСС в Минпромторге. Проблему недолива эксперты ведомства назвали систематическим явлением.
По данным специалистов, закончивших поверки АЗС в Центральном федеральном округе в 2019 году, отпуская 10 литров топлива клиенту, сотрудники автозаправок недоливают от 50 до 90 мл при норме в 25 мл. Если речь заходит об отпуске 50 л, в этом случае недолив составляет от 200 до 300 мл при норме в 125 мл.
При этом эксперты заявили, что проблема недолива топлива на росийских АЗС — систематическое явление.
«По данным общественного контроля, две трети АЗС недоливают топливо», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее, как сообщал «Рамблер», с 2021 года в России планируют ввести штрафы с оборота заправок за недолив топлива. Законопроект предполагает, что за первое нарушение штраф составит один процент от оборота, но не менее 500 тысяч рублей, а в случае повторного нарушения он вырастет до трех процентов, но не менее двух миллионов рублей.
Видео дня. Государство ужесточит наказание за недолив топлива
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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