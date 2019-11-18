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Бортжурнал

Минпромторг выявил систематический недолив топлива на АЗС в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 4 часа назад
Российские АЗС уличили в обмане покупателей
Фото: РИА Новости
На большинстве АЗС норма недолива топлива превышается в два-три раза, проблема является систематической, заявил Минпромторг.
Сообщается, что «две трети АЗС недоливают топливо», передает ТАСС.
После проверок в ЦФО установлено, что при «норме не более 25 мл» недолив на АЗС «составлял от 50 до 90 мл» в случаях «измерения налива 10 литров». Когда измеряли «налив 50 литров», недолив составлял «от 200 до 300 мл» (норма — до 125 мл).
В конце октября в Минпромторге рассказали, что возможность применения штрафов для АЗС за недолив топлива будет включена в обновленный КоАП, который должен заработать с 2021 года.
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Теги:
Автоновости , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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