Почему поощрять аккуратных водителей — это глупость?

Свою экспертную оценку инициативе поощрять водителей, которые соблюдают правила дорожного движения, дал председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин

По его мнению, разрабатывать искусственную систему стимулирования для аккуратных водителей — не самая здравая идея. Он отметил, что определенного вознаграждения достойны только такое поведение и такие поступки водителей на дороге, которые выделяются из общего ряда стандартных действий адекватных автомобилистов.

Иными словами, выделять человека стоит лишь за конкретные выдающиеся действия, а не за то, что водитель всего лишь сделал то, что обязан по закону или по правилам, отметил Похмелкин. А что касается аккуратной езды, то это и без всяких стимулов нужно сделать привычкой и нормой для всех участников дорожного движения, добавил эксперт.

Также он заметил, что если поощрять определенных за дисциплинированное вождение, то наверняка подобная система не охватит всех, кто аккуратно ездит по дорогам, соблюдая все правила. А это уже нарушает принцип справедливости. В итоге система не будет работать эффективно, поскольку те, кто соблюдал все требования, но поощрения не получил, окажутся разочарованы. И таких автомобилистов может остаться достаточно много.

По большому счету, в словах эксперта немало логики и здравого смысла. Ведь если продолжить мысль о поощрениях подобного рода, то скоро властям придется вводить стимулирующие инструменты за то, что люди просто выбрасывают мусор в урну, а не на тротуар или газон. А это в корне неверный подход к воспитанию культуры, замечают другие эксперты.

Напомним, что об идее создания системы поощрения для аккуратных водителей сообщил вице-премьер российского правительства Максим Акимов . Он сказал, что подобная программа может в тестовом режиме начать работу в нашей стране уже со следующего года. Причем для ее реализации не понадобится разработка технической инфраструктуры, нужно будет лишь доработать правовую базу и законодательные акты, регулирующие вопросы дорожного движения. Таким образом в правительстве России надеются повысить ответственность автомобилистов и заставить их больше внимания уделять безопасности движения.

По словам члена правительства, меры по поощрения могут включать в себя как льготы при приобретения страховых полисов (о чем уже неоднократно говорилось в ходе обсуждения и реализации первых этапов реформы ОСАГО), возможное введение некой балльной системы, по которой водители затем могли бы использовать накопленные баллы с пользой для себя или, как выразился Акимов, монетизировать определенным образом.