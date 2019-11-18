Где в России полностью откажутся от мобильных камер?

Один из регионов России собрался обходиться без мобильных камер

Пока все регионы чуть ли не поголовно «закручивают гайки» водителям и ратуют за увеличение числа «засад» с мобильными камерами фиксации нарушений, в Челябинской области намерены полностью отказаться от последних.

«По предложению руководства ГУ МВД по Челябинской области губернатором принято решение об отказе в использовании в 2020 году передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД при контроле за дорожным движением на территории области», — говорится в сообщении ГИБДД региона.

Средства областного бюджета, заложенные на их содержание, пустят на сооружение стационарных систем фиксации нарушений. Они появятся на аварийных участках дорог областного значения. У местной ГИБДД готовы предложения по 20 адресам. В числе выявляемых нарушений будет и превышение средней скорости.