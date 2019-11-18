В России стартуют продажи обновленного Lexus GX460

11 ноября 2019 года все официальные дилерские центры Лексус на территории РФ и Республики Беларусь начинают продажи обновленного престижного внедорожника Lexus GX 460.

Автомобиль доступен в четырех комплектациях: Executive 5 (4 565 000 рублей), Executive Sport 5 (4 672 000 рублей), Premium (4 969 000 рублей) и Premium Sport (5 061 000 рублей).

Lexus GX 460 получил обновленный дизайн и новейшие технологии, еще сильнее подчеркивающие внедорожный характер модели. В центре города и на загородной трассе владельцы оценят высокий уровень комфорта обновленного Lexus GX 460. Для того, чтобы поездка по пересеченной местности прошла без труда внедорожник обладает всем необходимым: рамная конструкция кузова, система постоянного полного привода, двухступенчатая раздаточная коробка с понижающей передачей, система поддержания постоянной скорости на бездорожье Crawl Control, а также селектор режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select).

Автомобиль оснащен 4,6-литровым 296-сильным двигателем V8, развивающим максимальный крутящий момент 438 Н·м. Помимо этого обеспечена возможность буксировки прицепа массой до 2500 кг с системой контроля раскачки прицепа, что позволяет превратить этот престижный внедорожник в идеальный тягач для яхты.

Lexus

Lexus GX 460 сконструирован таким образом, чтобы современные водители передвигались с комфортом и в безопасности независимо от того, куда их позовет дух приключений.

Безопасность клиентов Lexus ставит на первое место, и этой цели также служит комплекс высокотехнологичных систем активной безопасности Lexus Safety System+, которым оснащается обновленный GX.

Экстерьер престижного внедорожника стал еще более мощным и одновременно утонченным в соответствии с языком дизайна Lexus. Форму фирменной веретенообразной решетки радиатора подчеркивают новые трехлучевые светодиодные фары головного света, устанавливаемые на автомобиль во всех комплектациях.

В отделке интерьера Lexus GX 460 применяется полуанилиновая кожа и декоративные вставки из черного дерева с лазерной гравировкой. В список опций входит многофункциональное рулевое колесо с обогревом, вставками из дерева и кожаной отделкой, которое собирается вручную с использованием тщательно подобранных материалов. Для максимального уюта в темное время суток предусмотрена амбиентная светодиодная подсветка.

Список опций, доступных для Lexus GX 460, пополнился новыми высокотехнологичными решениями, среди которых 4 камеры по периметру автомобиля с системой помощи при движении по бездорожью (Multi-Terrain Monitor). Основной экран мультимедийной системы настраивается водителем и может отображать одновременно до трех секций. Для обновленного GX доступна аудиосистема премиум-класса Mark Levinson с 17 динамиками, обеспечивающая качество звучания, способное доставить истинное наслаждение даже самым требовательным меломанам.

Цветовая палитра обновленного Lexus GX 460 состоит из восьми оттенков: белый перламутр, серый металлик, черный металлик, гранатовый металлик, бронзовый металлик, синий металлик, светло-серый металлик, черный неметаллик. Для салона предусмотрены четыре варианта цветовых решений: черный, бежевый, темно-красный и серо-коричневый.

Lexus

3 года все под контролем

Японская сборка обеспечивает всем моделям Lexus непревзойденный уровень качества. Однако, заботясь об удобстве клиентов, Lexus дополнительно предлагает для обновленного GX 460 специальную сервисную программу «3 года все под контролем», благодаря которой покупатель престижного внедорожника в течение трех лет будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки, независимо от комплектации, уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге» [ii] , 3 года гарантии на автомобиль [iii] , 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО» [iv] , состоящее из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля [v] .

Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км в зависимости от того, что наступит ранее.

Дополнительная информация, прайс-лист и брошюра о модели

Клиенты могут получить дополнительную информацию об обновленном престижном внедорожнике Lexus GX 460, комплектациях, программе «3 года все под контролем», и других программах Lexus, а также скачать прайс-лист и брошюру в специальном разделе на сайте бренда по ссылке

[i] Здесь и далее указаны максимальные цены перепродажи для а/м в цвете «черный неметаллик».

[ii] Срок действия программы «Помощь на дороге» для автомобилей Lexus GX в любых комплектациях составляет 3 года со дня приобретения нового автомобиля первым владельцем. Получить более подробную информацию о подключении к программе при покупке автомобиля Lexus вы можете у официальных дилеров «Лексус» и по телефону 8-800-333-85-51 (звонок по России бесплатный).

[iii] Гарантийные обязательства изготовителя автомобилей Lexus распространяются на: (1) недостатки, связанные с качеством сборки или материалов; (2) отсутствие сквозной коррозии и лакокрасочное покрытие кузова; (3) компоненты гибридной установки. Гарантийные обязательства (1)— (2) действуют в течение 36 месяцев (3 лет) с момента передачи нового автомобиля Lexus первому владельцу или до достижения автомобилем пробега 100 000 км в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийные обязательства (3) на компоненты гибридной установки (высоковольтная батарея, управляющий модуль батареи, управляющий модуль гибридной установки, инвертор и конвертер гибридной установки) действуют в течение пяти лет или 100 000 км пробега со дня передачи нового автомобиля владельцу в зависимости от того, что наступит ранее. Более подробная информация содержится в Руководстве по гарантийному обслуживанию автомобиля Lexus

[iv] Программа «Пакетное ТО» (далее — «Программа») — пакет услуг, включающий предложение по проведению следующих регламентных технических обслуживаний автомобиля (далее — «а/м»): ТО10, ТО20, ТО30. Периодическое техническое обслуживание проводится в соответствии с рекомендациями изготовителя а/м и включает в себя необходимые работы и запасные части. В зависимости от технического состояния и пробега вашего а/м, помимо обязательных и входящих в очередное периодическое техническое обслуживание работ, могут потребоваться дополнительные работы, которые оплачиваются отдельно.

Стоимость а/м указана с учетом стоимости подключения к Программе. Стоимость Программы для а/м Lexus GX составляет 46 000 руб. Подключение к Программе является полностью опциональным и добровольным.

Настоящее предложение носит информационный характер, не является офертой, в том числе публичной (статьи 435, 437 ГК РФ), не является исчерпывающим и не содержит всех существенных условий Программы, а также каких-либо договоров, которые будут заключаться в рамках Программы. Подключение к Программе осуществляется на условиях, согласованных с соответствующим официальным дилером « Тойота »/«Лексус» — участником Программы.

Подробности о порядке и условиях подключения к Программе вы можете уточнить в салонах официальных дилеров «Tойота» и «Лексус».

Информацию об участии каждого дилера в Программе уточняйте у официальных дилеров.