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Дилерам тайно показали новую Chevrolet Niva 

Авторамблер 1 час назад
Дилерам тайно показали новую Chevrolet Niva
Фото: Авторамблер
Проект, начавшийся с предсерийного SUV 2014 года, может ожидать неожиданный поворот.
Оказывается, модель следующего поколения, уже фактически готова и ее фотографии показали дилерам марки в России. Только новой машиной ее называть проблематично — это следует из информации автомобильного портала CARscope. Как сообщает источник, преемник популярного бюджетного внедорожника по сути остался прежним, за исключением новой передней части в духе одноименного экспериментального автомобиля. Более того, новшества в устаревшем салоне также не предвидятся. Причины очевидны — на полномасштабную смену поколений нет средств.
Впрочем, перемены все же ожидаются. Более просторный моторный отсек наверняка примет двигатели покрупнее. Нынешнего 1,7-литрового бензинового агрегата Chevy Niva не хватает, и его место теоретически может занять двигатель объемом 1,8 л от Lada Vesta или, быть может, моторы Renault.
Еще одной неожиданностью, вероятно, станет отказ от бренда Chevrolet. General Motors фактически ушла из России и, по некоторым данным, в настоящее время идут переговоры о продаже джиэмовцев своей доли в СП. Не исключено, что производственные мощности возьмет под крыло альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В противном случае судьба старой новой Niva вызывает определенные опасения.
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Теги:
Автоновости , Chevrolet , Lada Vesta , Lada , Chevrolet Niva , Renault , General Motors
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