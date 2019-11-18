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Сколько платных дорог будет в России 

Car.ru 1 час назад
Сколько платных дорог будет в России
Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
В России продолжается реализация масштабного федерального проекта по развитию платных скоростных магистралей, которые должны поднять уровень дорожной инфраструктуры по всей стране.
Правда, пока в основном строительство активно ведется в европейской части страны. А точнее — вокруг Москвы. Так, сейчас наиболее важными объектами являются трассы, которые соединят государственную столицу с северной — Санкт-Петербургом, а также со столицей Татарстана, Казанью.
Последний проект в этом месяце получил окончательное одобрение от главы правительства Дмитрия Медведева. Стоимость проезда по этой дороге от Москвы до Казани обойдется в сумму около 2,5 тысячи рублей. Эта магистраль станет частью глобального проекта, который должен будет в ближайшие десять лет соединить платными трассами высокого качества Европу с Китаем.
Что касается проезда от Москвы до Питера, то здесь уже вовсю готовятся к сдаче объекта. Длина платного участка составит более 600 километров, за проезд автомобилисты будут отдавать около полутора-двух тысяч рублей, в зависимости от дня недели. Напомним, что платная трасса подразумевает движение без захода в крупные населенные пункты, расположенные по пути следования, что обеспечивает безостановочный проезд.
Кроме того, на платных участках предполагается поднять разрешенную скорость со 110 до 130 км/ч. Это позволит добираться из Санкт-Петербурга в Москву за пять с небольшим часов. При этом у платной трассы есть дорога-дублер, по которой можно ехать без оплаты, но со всеми издержками, связанными с заездом в города, более строгим ограничением скорости и качеством дорожного покрытия.
Какие еще платные направления есть сегодня? Самое старое из них — участок трассы М-4 «Дон», где плату стали взимать еще 20 лет назад. В дальнейшем таких участков на этой трассе стало несколько в разных регионах, в том числе Краснодарском крае, Липецкой, Воронежской, Тульской, Ростовской областях. Также плата берется за проезд по 70-километровому отрезку трассы М-3 «Украина» на территории Калужской области. Небольшой участок дороги в Московской области стал платным дублером М-1 «Беларусь». В Ленинградской области также есть еще одна дорога, проезд по которой нужно оплачивать. Это небольшой участок, ведущий на трассу А-181 «Скандинавия». За преодоление менее 50 километров придется выложить 500 рублей. Платить за движение по некоторым дорогам региона общей протяженностью более 200 километров приходится жителям Псковской области. Эти трассы ведут к границе с прибалтийскими странами. Расценки небольшие — от 150 до 300 рублей. Однако проезжающие часто не понимают, за что они платят, поскольку состояние этих магистралей, давно не видевших ремонта, вызывает много вопросов.
Введена практика взимания платы за проезд и в некоторых других регионах. Но там в основном это касается коротких участков дорог, а также различных инфраструктурных сооружений: мостов, путепроводов и так далее. Так, два года назад власти Удмуртии ввели платный проезд по мостам на реках Буй и Кама. Есть платный путепровод в Рязани. В Московской и Ленинградской областях также планируется ввести плату за передвижение по некоторым путепроводам и железнодорожным переездам. По закону у платных участков должна присутствовать безвозмездная альтернатива.
Но с этого года по указу президента допускается укладка платных магистралей в районах Крайнего Севера без альтернативы. Кроме того, теперь можно превращать в платные магистрали уже действующие дороги, правда облагать тарифом в этом случае можно только грузовой транспорт. Кроме того, нужно подводить дороги под требования, предъявляемые к платным направлениям.
Таким образом, практика развития платных магистралей все активнее внедряется по стране. Причем этим занимаются не только федеральные структуры, но и региональные власти. Превратится ли этот проект в комфортную услугу для водителей или станет очередным способом сбора денег с автомобилистов, покажет время.
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Теги:
Автоновости , Дмитрий Медведев
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