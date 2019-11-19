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«Красивые номера» можно будет купить официально 

Рамблер + ещё 26 5 часов назад
Назван порядок выдачи «красивых автономеров»
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»
Эксперты МВД и Министерства экономики РФ выработали порядок продажи «красивых» номеров для автомобилей, сообщает «Коммерсант». Для того, чтобы обзавестись запоминающейся комбинацией букв и цифр на свой вкус водителям необходимо будет заплатить госпошлину или поучаствовать в аукционе.
Процедуру получения «красивых» номеров можно будет запустить, заполнив заявление при регистрации автомобиля на портале госуслуг. При этом водителей хотят наделить правом самим выбирать комбинацию цифр и букв, заплатив повышенную госпошлину в размере около 5-10 тысяч рублей. Предполагается, что автовладелец сможет ввести на портале желаемый номер, забронировать его и в течение суток выкупить. Другой вариант — водитель выбирает желаемую комбинацию из списка предложенных свободных регистрационных знаков. В этом случае госпошлина может достигать 200-300 тысяч рублей, сообщает издание, ссылаясь на слова своего источника.
Авторы идеи предлагают ввести еще один способ приобретения «красивых номеров» — участие в аукционе. При этом, если водитель соглашается на торги, ему выдают знак с обычной комбинацией букв и цифр, а впоследствии, если он выигрывает аукцион, номер можно будет заменить на приобретённый.
Нововведение должно искоренить проблему продажи номеров «в серую», заявляют эксперты. Поэтому по новым правилам при покупке автомобиля с красивым номером владелец обязан будет платить повышенную госпошлину. Если этого не сделать, знак уйдёт в ГИБДД, а покупателю выдадут обычный номер.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Другое , ГИБДД , Минэкономразвития , МВД
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