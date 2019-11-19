Назван порядок выдачи «красивых автономеров»

«Красивые номера» можно будет купить официально

Эксперты МВД Министерства экономики РФ выработали порядок продажи «красивых» номеров для автомобилей, сообщает «Коммерсант». Для того, чтобы обзавестись запоминающейся комбинацией букв и цифр на свой вкус водителям необходимо будет заплатить госпошлину или поучаствовать в аукционе.

Процедуру получения «красивых» номеров можно будет запустить, заполнив заявление при регистрации автомобиля на портале госуслуг. При этом водителей хотят наделить правом самим выбирать комбинацию цифр и букв, заплатив повышенную госпошлину в размере около 5-10 тысяч рублей. Предполагается, что автовладелец сможет ввести на портале желаемый номер, забронировать его и в течение суток выкупить. Другой вариант — водитель выбирает желаемую комбинацию из списка предложенных свободных регистрационных знаков. В этом случае госпошлина может достигать 200-300 тысяч рублей, сообщает издание, ссылаясь на слова своего источника.

Авторы идеи предлагают ввести еще один способ приобретения «красивых номеров» — участие в аукционе. При этом, если водитель соглашается на торги, ему выдают знак с обычной комбинацией букв и цифр, а впоследствии, если он выигрывает аукцион, номер можно будет заменить на приобретённый.