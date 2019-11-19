Назван порядок выдачи «красивых автономеров»

МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»

МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Отмечается, что выдачу определенных госзнаков будут осуществлять через портал госуслуг по утвержденным госпошлинам. Кроме того, в регионах возможна установка повышенной ставки тарифа для определенных серий, а также появиться возможность выставлять необычные автономера на аукционы.

Уточняется, что размер заявляемой госпошлины пока не установлен. Для "красивых" госзнаков стоимость будет вдвое выше стоимости обычных.

Так, по данным СМИ, при продаже автомобиля с особыми автомобильными номерами новый водитель обязан выплатить повышенную госпошлину, а в случае отказа — "красивый госзнак" заменят на обычный. Эти изменения должны привести к изживанию теневого рынка.