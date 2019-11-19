Бум электрокаров пригрозил уничтожением целой отрасли

Рост производства электромобилей может привести к краху индустрии смазочных материалов, которая в настоящее время насчитывает более 146 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, производителей может ждать судьба компании Kodak , которая не успела отреагировать на изменения на рынке фотокамер и обанкротилась.

Агентство указывает, что, например Volkswagen Nissan сосредотачиваются на производстве машин с электрическими батареями. Для них не нужно такого количества моторного масла: аккумуляторные электромобили требуют на 50-70 процентов меньше смазки, чем двигатели внутреннего сгорания. Предполагается, что к 2025 году спрос на смазки снизится, указал аналитик Bank of Merrill Lynch Жан-Батист Роллан. При этом некоторые производители уже начали внедрять специальные линейки для электромобилей. Например, Royal Dutch Shell разработала жидкости для гибридных автомобилей, собственный бренд анонсировала и Petronas.

В июле 2019-го стало известно о падении мировых цен на литий: этот металл используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей. С 2015 по 2018 годы цены на литий подскочили втрое. В итоге производители по всему миру начали открывать новые шахты в расчете на то, что в скором будущем электромобили вытеснят традиционный бензиновый транспорт. Однако их расчеты не оправдались: из-за глобальной торговой войны и замедления экономики в разных странах, прежде всего в Китае, рынок электромобилей растет не столь быстрыми темпами, как ожидалось.