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Бум электрокаров пригрозил уничтожением целой отрасли 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Бум электрокаров пригрозил уничтожением целой отрасли
Фото: Monika Skolimowska / DPA / Globallookpress.com
Рост производства электромобилей может привести к краху индустрии смазочных материалов, которая в настоящее время насчитывает более 146 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, производителей может ждать судьба компании Kodak, которая не успела отреагировать на изменения на рынке фотокамер и обанкротилась.
Агентство указывает, что, например Volkswagen и Nissan сосредотачиваются на производстве машин с электрическими батареями. Для них не нужно такого количества моторного масла: аккумуляторные электромобили требуют на 50-70 процентов меньше смазки, чем двигатели внутреннего сгорания. Предполагается, что к 2025 году спрос на смазки снизится, указал аналитик Bank of Merrill Lynch Жан-Батист Роллан. При этом некоторые производители уже начали внедрять специальные линейки для электромобилей. Например, Royal Dutch Shell разработала жидкости для гибридных автомобилей, собственный бренд анонсировала и Petronas.
В июле 2019-го стало известно о падении мировых цен на литий: этот металл используется для изготовления аккумуляторов для электромобилей. С 2015 по 2018 годы цены на литий подскочили втрое. В итоге производители по всему миру начали открывать новые шахты в расчете на то, что в скором будущем электромобили вытеснят традиционный бензиновый транспорт. Однако их расчеты не оправдались: из-за глобальной торговой войны и замедления экономики в разных странах, прежде всего в Китае, рынок электромобилей растет не столь быстрыми темпами, как ожидалось.
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Теги:
Автоновости , Nissan , Volkswagen , Shell , Kodak
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