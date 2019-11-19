«Поддержать ребятишек»: когда несовершеннолетним дадут права?

В ГИБДД прокомментировали идею выдачи прав несовершеннолетним

Госавтоинспекция поддержала инициативу выдачи прав несовершеннолетним, но лишь при условии прохождения расширенного курса обучения.

Об этом сообщает во вторник РИА "Новости" со ссылкой на начальника ГИБДД Михаила Черникова.

"Я думаю, надо поддержать ребятишек. Мы пообсуждаем еще, это не окончательное решение. Но хотелось бы, чтобы наши ЮИДовцы имели реальную возможность получить вот такой бонус", — сказал он.

Черников отметил, что дети и подростки, которые планируют получить права до 18 лет, должны обучаться в движении ЮИД ("Юный инспектор движения") до 14 лет, а после — в юношеских автошколах.

В начале сентября сообщалось, что в ГИБДД планируют изменить порядок выдачи водительских прав. К примеру, предлагалось разрешить сдавать экзамен на права категории В с 17 лет, а минимальный возраст получения ВУ категории А повысить до 20 лет.