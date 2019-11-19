Написал из СИЗО: Друг Мары Багдасарян заявил об угоне

Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движения и участием во множестве ДТП. Кавтарашвили прославился в 2017 году, когда был пойман за рулем « Мерседеса », принадлежащего Багдасарян, за то, что на высокой скорости проигнорировал красный сигнал светофора. Кроме того, в 2016-м Кавтарашвили стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании.

Между тем на днях он обратился в полицию сам. В его заявлении сказано, что автомобиль «БМВ М4», владельцем которого он является, был угнан неизвестными из тюнинг-салона на Рублевке.

Правоохранительные органы провели проверку по факту обращения стритрейсера. По ее итогам выяснилось, что машину из салона забрала девушка Кавтарашвили.