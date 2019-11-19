Написал из СИЗО: Друг Мары Багдасарян заявил об угоне 

«БМВ» друга Мары Багдасарян Дениса Кавтарашвили был угнан из тюнинг-салона. Об этом «Комсомольской правде» рассказал собеседник в правоохранительных органах.
Багдасарян прославилась многочисленными нарушениями правил дорожного движения и участием во множестве ДТП. Кавтарашвили прославился в 2017 году, когда был пойман за рулем «Мерседеса», принадлежащего Багдасарян, за то, что на высокой скорости проигнорировал красный сигнал светофора. Кроме того, в 2016-м Кавтарашвили стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании.
Между тем на днях он обратился в полицию сам. В его заявлении сказано, что автомобиль «БМВ М4», владельцем которого он является, был угнан неизвестными из тюнинг-салона на Рублевке.
Правоохранительные органы провели проверку по факту обращения стритрейсера. По ее итогам выяснилось, что машину из салона забрала девушка Кавтарашвили.
«Молодой человек сделал заявление в полицию, находясь в СИЗО. Сейчас (он. — Прим. ред.) сам является фигурантом уголовного дела и ждет суда», — объяснил собеседник «Комсомольской правды» причину, по которой Кавтарашвили мог не знать, кто именно забрал его авто.