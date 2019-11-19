Где в Подмосковье понизят максимальную скорость

В Подмосковье понизят максимальную скорость: уже известно, где именно

Пока в правительстве ведутся разнокалиберные дискуссии о реформе скоростных лимитов на федеральном уровне, Московская область вводит собственные ограничения. На некоторых трассах Подмосковья уже в ближайшем будущем появятся знаки "50".

Места для введения новых ограничений уже выбраны. Как заявили "Коммерсанту" в областном Минтрансе , существенно урезать разрешенную максимальную скорость движения ведомство планирует там, где высок риск столкновения с пешеходами, а также там, где шум движения транспорта будет мешать жителям подмосковных городов.

Подразумевается, что до 50 км/ч скорость ограничат в непосредственной близости от мест социального притяжения, социально значимых объектов (имеются в виду, по всей видимости, школы, больницы, учреждения культуры и спорта и тому подобное), а также там, где проезжая часть пролегает в непосредственной близости от жилых домов.

"После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в 1–2 кварталах 2020 года", — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Ограничения будут введены на некоторых участках трасс, проходящих через Электроугли, Наро-Фоминск, Пушкино, Дмитров, Талдом, Коломну, Каширу, Одинцово, Орехово-Зуево, Можайск, Клин, Щелково, Сергиево-Посадский городской округ и так далее.

Ниже — полный перечень трасс и участков с новыми лимитами:

Авдотьино — Кабаново — Стулово;

М-7 "Волга" — Электроугли в Богородском округе;

Верея — Медынь в Наро-Фоминске;

Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово в Пушкино;

Дмитров — Талдом (Дмитров и Талдом);

Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево (Егорьевск, Коломна, Кашира);

Звенигород — Колюбакино — Нестерово (Одинцово, Руза);

Кашира — Серебряные Пруды — Узловая (Кашира, Серебряные Пруды);

Коломна — Акатьево — Горы — Озеры (Коломна, Озёры);

Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха (Орехово-Зуево, Шатура);

Лотошино — Суворово — Клин (Лотошино, Волоколамский, Клин);

М-1 "Беларусь" — Верея (Можайск, Наро-Фоминск);

М-5 "Урал" — Володарского — Каширское шоссе (Раменский, Ленинский);

М-8 "Холмогоры" — Ивантеевка — Щелково (Ивантеевка, Щёлково);

Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест (Черноголовка, Богородский);

Руза — Воронцово — Тетерино (Руза, Можайский);

Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец (Сергиево-Посадский);

Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка (Лотошино, Шаховская, Можайск).