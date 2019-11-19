Где в Подмосковье понизят максимальную скорость

Пока в правительстве ведутся разнокалиберные дискуссии о реформе скоростных лимитов на федеральном уровне, Московская область вводит собственные ограничения. На некоторых трассах Подмосковья уже в ближайшем будущем появятся знаки "50".
Места для введения новых ограничений уже выбраны. Как заявили "Коммерсанту" в областном Минтрансе, существенно урезать разрешенную максимальную скорость движения ведомство планирует там, где высок риск столкновения с пешеходами, а также там, где шум движения транспорта будет мешать жителям подмосковных городов.
Подразумевается, что до 50 км/ч скорость ограничат в непосредственной близости от мест социального притяжения, социально значимых объектов (имеются в виду, по всей видимости, школы, больницы, учреждения культуры и спорта и тому подобное), а также там, где проезжая часть пролегает в непосредственной близости от жилых домов.
"После дополнительного обследования дорог совместно с областным ГИБДД будет принято решение о снижении скоростного режима с 60 до 50 км/ч на тех участках, где данная мера действительно необходима для повышения безопасности. Новый скоростной режим планируется ввести в 1–2 кварталах 2020 года", — заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
Ограничения будут введены на некоторых участках трасс, проходящих через Электроугли, Наро-Фоминск, Пушкино, Дмитров, Талдом, Коломну, Каширу, Одинцово, Орехово-Зуево, Можайск, Клин, Щелково, Сергиево-Посадский городской округ и так далее.
Ниже — полный перечень трасс и участков с новыми лимитами:
Авдотьино — Кабаново — Стулово;
М-7 "Волга" — Электроугли в Богородском округе;
Верея — Медынь в Наро-Фоминске;
Братовщина — Ельдигино — ММК — Герасимиха — Рахманово в Пушкино;
Дмитров — Талдом (Дмитров и Талдом);
Егорьевск — Коломна — Кашира — Ненашево (Егорьевск, Коломна, Кашира);
Звенигород — Колюбакино — Нестерово (Одинцово, Руза);
Кашира — Серебряные Пруды — Узловая (Кашира, Серебряные Пруды);
Коломна — Акатьево — Горы — Озеры (Коломна, Озёры);
Куровское — Шатура — Дмитровский Погост — Самойлиха (Орехово-Зуево, Шатура);
Лотошино — Суворово — Клин (Лотошино, Волоколамский, Клин);
М-1 "Беларусь" — Верея (Можайск, Наро-Фоминск);
М-5 "Урал" — Володарского — Каширское шоссе (Раменский, Ленинский);
М-8 "Холмогоры" — Ивантеевка — Щелково (Ивантеевка, Щёлково);
Ногинск — Боровково — Стромынь — Крест (Черноголовка, Богородский);
Руза — Воронцово — Тетерино (Руза, Можайский);
Сергиев Посад — Калязин — Рыбинск — Череповец (Сергиево-Посадский);
Тверь — Лотошино — Шаховская — Уваровка (Лотошино, Шаховская, Можайск).