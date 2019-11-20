Россияне встали в очереди из-за подорожания справок для водителей

Российские автолюбители выстроились в огромные очереди перед медучреждениями, проводящими водительскую медкомиссию, сообщает «Российская газета». Автовладельцы торопятся получить документ по старым ценам перед грядущим повышением стоимости прохождения специалистов.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Минздрав анонсировал изменения в приказ о порядке проведения медкомиссий. По новым правилам, кандидатов в водители будут в обязательном порядке проверять на наличие признаков хронического алкоголизма и на содержание запрещённых веществ в крови. Нововведения призваны повысить уровень безопасности дорожного движения в соответствии с указом президента России Владимира Путина . Эксперты признали, что после вступления поправок в силу стоимость медицинской справки может увеличиться в разы.

Грядущее повышение цен вызвало настоящий ажиотаж среди автомобилистов по всей стране. Так, в Воронеже утром 20 ноября десятки человек выстроились в очередь перед наркодиспансером. В Оренбурге у крыльца медучреждения насчитали 50 человек. В Ярославле автолюбители простояли несколько часов под дождем в надежде попасть на приём к специалисту. В Ачинске Красноярского края на улице выстроились около 120 человек. В Йошкар-Оле очередь растянулась длинной змейкой на несколько десятков метров. В ней, по словам местных жителей, около 400 человек.