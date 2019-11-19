Названы вещи, которые исчезнут из автомобилей

Названы вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей

Автомобильные эксперты назвали вещи, которые навсегда покинут машины в скором будущем.

Частные аналитики рассказали, какие изменения произойдут в оснащении салонов будущих машин. В частности, современные машины будут выпускаться без зеркала заднего обзора. Это может объясняться тем, что японские инженеры уже давно оснащают свои машины камерами всестороннего обзора, поэтому данный отказ не является новым решением.

Также возможно массовое окончание производства автомобилей с механическими стеклоподъмниками. В последние пять лет практически не встретишь современных авто, которые бы оснащались подобной механикой. Исключение составляют бюджетные модели, однако общемировая тенденция вскоре приведёт к тому, что даже самые дешёвые машины будут выпускаться с электроприводом.

Car.ru

В скором будущем производители полностью откажутся от стандартных ключей зажигания. Многие автомобильные бренды, например, Volkswagen уже давно оснащают свои авто системами бесключевого доступа.

Самым масштабным отказом может стать приборная панель, которую заменит полноценный сенсорный дисплей с теми же функциями.

В целом, эксперты уверены в том, что это не пустые догадки, а скорое будущее мирового автопрома.