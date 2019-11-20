Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
ДТП
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
ДТП
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
ДТП
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста
ДТП

Прохождение медкомиссий для российских водителей захотели ужесточить 

Lenta.ru 3 часа назад
Водителям захотели ужесточить медкомиссию
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел России разработало законопроект, ужесточающий правила прохождения водительских медкомиссий и получения медсправок. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
Согласно законопроекту, если у водителя при осмотре будет найдено заболевание, несовместимое с вождением, информация об этом появится в медицинской информационной системе. Затем водителю будет дан месяц, чтобы пройти «внеочередное обязательное медицинское освидетельствование». Если он этого не сделает или если заболевание подтвердится, то справка будет аннулирована, что станет основанием для прекращения действия прав.
В документе отмечается, что все данные о здоровье водителей Госавтоинспекция сможет получать через базу данных Минздрава.
Кроме того, в МВД предложили заменить бумажные медсправки электронными, которые будут визировать усиленной электронной подписью.
В феврале сообщалось, что в ГИБДД рассчитывают на введение электронных прав с 2020 года. Черников тогда отмечал, что электронные документы помогут бороться с поддельными водительскими удостоверениями, а также исключат случаи, когда несколько водителей с похожей внешностью будут пользоваться одними правами. Для граждан отказ от бумажных прав также будет выгоден, поскольку будет не обязательно возить с собой права или свидетельство о регистрации машины.
Видео дня. 140 км/ч и ребенок за рулем: мать погналась за хайпом
Последние новости
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу У России захотели отнять домашние матчи Евро-2020 по футболу Россия распечатала заначку с ракетоносцами Россия распечатала заначку с ракетоносцами
Комментарии 
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Минздрав РФ , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста
Названы вещи, которые исчезнут из автомобилей
Названы вещи, которые исчезнут из автомобилей
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение