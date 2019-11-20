Россиян смогут лишать прав по-новому 

Водительские права россиян будут аннулироваться по решению врачей. Об этом пишет «Коммерсант».
Ныне, как сообщал «Рамблер», кандидаты в водители и те, кто меняет имеющиеся водительские права по причине истечения срока их действия, обязаны проходить медицинские обследования.
Вчера на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, в случае принятия которого правила прохождения обследований и получения справок по их итогам ужесточится.
Документ был разработан Министерством внутренних дел, а одним из соисполнителей значится Министерство здравоохранения. Среди прочего проект подразумевает обмен между двумя этими ведомствами информацией, а именно предоставление ГИБДД допуска к базе данных Минздрава о здоровье водителей.
Кроме того, если законопроект будет принят, медицинские организации станут обязаны уведомлять Госавтоинспекцию о том, что состояние здоровья того или иного водителя ухудшилось настолько, что он больше не может водить машину. После этого медсправки и водительские удостоверения таких автомобилистов будут аннулированы. Начало работы новой системы запланировано на 2022 год.