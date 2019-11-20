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Россиян смогут лишать прав по-новому 

Рамблер 2 часа назад
Водительские права россиян будут аннулироваться по решению врачей. Об этом пишет «Коммерсант».
Ныне, как сообщал «Рамблер», кандидаты в водители и те, кто меняет имеющиеся водительские права по причине истечения срока их действия, обязаны проходить медицинские обследования.
Назван порядок выдачи "красивых автономеров"
Вчера на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован законопроект, в случае принятия которого правила прохождения обследований и получения справок по их итогам ужесточится.
Документ был разработан Министерством внутренних дел, а одним из соисполнителей значится Министерство здравоохранения. Среди прочего проект подразумевает обмен между двумя этими ведомствами информацией, а именно предоставление ГИБДД допуска к базе данных Минздрава о здоровье водителей.
Кроме того, если законопроект будет принят, медицинские организации станут обязаны уведомлять Госавтоинспекцию о том, что состояние здоровья того или иного водителя ухудшилось настолько, что он больше не может водить машину. После этого медсправки и водительские удостоверения таких автомобилистов будут аннулированы. Начало работы новой системы запланировано на 2022 год.
Комментарии92 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Автоновости , Бортжурнал , Видео , Минздрав РФ , ГИБДД , МВД
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