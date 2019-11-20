Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
ДТП
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
ДТП
Водителям захотели ужесточить медкомиссию
Водителям захотели ужесточить медкомиссию
Автоновости
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
ДТП

В Челябинске половину автопарка «неотложек» заменили на иномарки 

Российская Газета 2 часа назад
В Челябинске половину «неотложек» заменили на иномарки
Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
— Сегодня служба неотложной помощи есть практически в каждом медицинском учреждении. В ней работают сотрудники поликлинических отделений, выезжая на вызовы, которые не сопряжены с угрозой жизни и здоровью челябинцев, — пояснила глава Челябинска Наталья Котова. — Автопарк службы, конечно, устарел, возраст некоторых машин достиг десяти лет, они ломались, время поездки к пациенту увеличивалось. Надеемся, иномарки помогут решить эту проблему.
"Японцы" заменят на линии старенькие ВАЗы. Всего службы неотложной помощи муниципальных учреждений обслуживают 24 автомобиля. Таким образом, обновлена половина автопарка. Вторую половину власти обещают заменить в будущем году. Новые машины уже распределены по всем районам города.
Видео дня. 140 км/ч и ребенок за рулем: мать погналась за хайпом
Российская Газета: последние новости
Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза Минпромторг: Недолив топлива на АЗС превышает норму в 2-3 раза Под Владимиром обнаружили перегороженную опорами ЛЭП дорогу Под Владимиром обнаружили перегороженную опорами ЛЭП дорогу За 4 года "Платон" принес в бюджет 90 миллиардов рублей За 4 года "Платон" принес в бюджет 90 миллиардов рублей 
Теги:
Автоновости , Наталья Котова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
В Санкт-Петербурге трамвай сбил пешеходов
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Три грузовика столкнулись на западе Москвы
Водителям захотели ужесточить медкомиссию
Водителям захотели ужесточить медкомиссию
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
Семь человек пострадали в ДТП под Тамбовом
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста
В Подмосковье пешеходы задержали пьяного таксиста 1
Видео
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
02:31
Сбившая «пьяного» мальчика вышла на свободу
ДТП
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
01:06
В Подмосковье объявили войну машинам видеофиксации
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение