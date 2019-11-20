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Представлен самый мощный и быстрый кроссовер Toyota RAV4 в истории — свыше 300 л.с. ! 

Автовести 4 часа назад
Представлен самый мощный и быстрый RAV4 в истории
Фото: © Toyota
Популярный кроссовер RAV4 ассоциируется с чем угодно, но только не с крутой динамикой и быстрой ездой. И вот вам сюрприз: Toyota официально выпускает новую версию RAV4 с разгоном 0-100 км/ч за 6 секунд.
На международном автосалоне в Лос-Анджелесе проходит премьера одновременно самой быстрой и самой экологичной модификации нового Toyota RAV4. Она называется RAV4 Prime и развивает немыслимые для этого кроссовера 306 л.с., а заявленный разгон от 0 до 100 км/ч составляет всего лишь 6 секунд. Это означает, что кроссовер становится второй быстрейшей моделью "Тойоты" после Supra. Неплохо для "овощного" паркетника?
Интересно, что Prime построен на основе стандартной версии RAV4 Hybrid, но при этом на 2 секунды быстрее в разгоне. Под капотом новой "Тойоты" — все тот же 2,5-литровый атмосферник от стандартного гибрида, который развивает 178 л.с.. Однако совокупная мощность в 306 л.с. (+84 л.с.) достигается за счет более эффективных электромотора и литий-ионного батарейного блока. Вдобавок RAV4 Prime получил слегка перенастроенное шасси с учетом прибавки мощности.
Еще одна важная деталь, на которой акцентируют внимание в "Тойоте" — это запас хода на чистой электротяге. За счет новых компонентов силовой установки показатель удалось увеличить аж до 63 км, что является рекордом в этой категории SUV с технологией Plug-In.
Кроме того, RAV4 Prime впервые для этой модели получил в качестве опции цветной проекционный дисплей. В целом новинка будет представлена в двух комплектациях SE и XSE, которые неплохо оснащены по умолчанию. В базе присутствуют 18-дюймовые колеса, оригинальная решетка и новый передний сплиттер, подогрев и электропривод передних кресел, мониторинг слепых зон и 7-дюймовая медиасистема с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Повышение класса до версии XSE приносит 19-дюмовые колеса, медиасистему с экраном в 9 дюймов, светодиодную оптику AFS, акустику JBL и многое другое.
Продажи динамичного Toyota RAV4 Prime в США стартуют летом 2020 года. В Россию модель поставлять, вероятно, не будут, равно как и стандартный RAV4 Hybrid.
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Теги:
Автоновости , Toyota , Toyota RAV4 , Apple
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