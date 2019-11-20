В России рассекретили ценник и квоту на новый кросс Aston Martin DBX

Презентованный накануне дебютный паркетник марки Aston Martin — DBX на российском рынке будет предлагаться за сумму от 14 млн 200 тысяч рублей. По данным пресс-центра дилера «АВИЛОН», число квот для отечественного авторынка на будущий год составит 83 кросса. Цена россиян не смутила, поэтому больше половины авто уже забронированы.

В начале реализации паркетник Aston Martin DBX будет комплектоваться 4-литровым агрегатом V8 мощностью на 550 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента, передаваемого благодаря девятиступенчатой коробки передач и полноприводной системе. От нуля до ста километров в час у авто уходит 4,5 секунды, а скоростным потолком стала отметка в 291 км/час.

В список штатного оснащения премиального паркетника включены межосевая блокировка с возможностью передачи до 100 процентов крутящего момента и на передние, и на задние колеса, а также электромежколесная блокировка задней оси. Плюс ко всему, новинка может похвалиться пневмоподвеской с семью режимами — от Sport + до Terrain +.

Исключительно для паркетника DBX с нуля была создана новая архитектура, что поможет создателям установить агрегат внутри базы колес и добиться идеальной развесовки. Длина базы колес при этом вышла более трех метров, чтобы сделать салон кросса одним из самых вместительных среди премиальных паркетников.

Массовый выпуск модели DBX намерены организовать на недавно построенном современнейшем заводе Aston Martin Lagonda в Сэйнт Атане в Уэльсе.

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