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Таких Volkswagen еще не было: гибрид универсала, кроссовера и купе 

Автовести 5 часов назад
Таких Volkswagen еще не было
Фото: © Volkswagen
Немецкий концерн пополнил свое электросемейство ID новой, седьмой по счету разработкой, представив прототип с говорящим именем ID. Space Vizzion. Утверждается, что он сочетает в себе черты "гран-туризмо" с характерными особенностями вседорожников и классических универсалов.
Появление концепта стало для VW еще одним способом продемонстрировать универсальность платформы MEB, единой для всего семейства. Длина универсала почти достигла 5 м, при этом в его салоне размещено всего 4 посадочных места (хотя в VW оговорились, что серийный образец будет 5-местным). Объем багажника составил 586 л, и разработчики считают, что этот результат — вполне на уровне сегмента среднеразмерных кроссоверов. А еще в него вмонтированы два лонгборда.
Экстерьер Space Vizzion выполнен в соответствии со стилистикой всей линейки ID, но отличительной чертой этого концепта стали не только многочисленные светодиодные вкрапления, но и коэффициент сопротивления воздуха 0,24 — в том числе благодаря продуманным воздуховодам и особому решению вместо дверных ручек.
Их заменили сенсорными панелями, которые подсвечиваются, когда концепт обнаруживает присутствие хозяина рядом. Упоминаются и 22-дюймовые колеса с особым аэродинамическим дизайном.
Оригинальной "фишкой" интерьера стала минималистичная панель приборов, функции которой поделены между проекционным дисплеем с элементами дополненной реальности и 15,6-дюймовым монитором мультимедийной системы. Отделан интерьер экологичным материалом AppleSkin, который получен путем переработки отходов "яблочной промышленности" и полиуретана.
Центральная консоль лишена выступающих элементов: переключение передач переведено на подрулевой рычажок, а управлять мультимедиа можно как с экрана или голосом, так и с сенсорных панелей на руле. Еще одна возможность общения человека и автомобиля — визуальные сигналы, которые подает "умная" атмосферная подсветка.
В движение концепт приводится единственным мотором на задней оси, который развивает 275 л.с., но уже известно, что у Space Vizzion имеется и двухмоторный полноприводный вариант, который располагает 355 л.с. Разгон до 100 км/ч займет примерно 5 секунд, а благодаря 82-киловаттной батарее концепт сможет проехать без подзарядки до 590 км.
Серийные перспективы прототипа пока не обозначены, но учитывая стратегические усилия Volkswagen по развитию электронаправления, рано или поздно Space Vizzion встанет на конвейер.
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Теги:
Автоновости , Volkswagen
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