Российский рынок заполонят автомобили из СНГ

Лады " из Казахстана и "китайцы" из Белоруссии в ближайшем будущем могут занять до 5% российского авторынка.

О такой перспективе сообщают в среду журналисты "Известий", которым удалось изучить планы автопроизводителей. Массовый приток машин из Казахстана и Белоруссии ожидает не только Россию, но и другие страны СНГ и ближнего зарубежья.

В 2021 году завершится строительство завода "Азия Авто" — партнера АвтоВАЗа в Казахстане. Сейчас там собирают "Лады" по методу крупноузловой сборки, и только для домашнего рынка. Новое предприятие сможет выпускать до 60 тыс. моделей Lada в год, часть из которых отправится в дальневосточные регионы России. На сегодняшний день спрос на "Лады" там сильно уступает продажам подержанных праворульных автомобилей из Японии.

Помимо этого, экспорт в Россию наладит "Белджи" — совместное предприятие китайского Geely и белорусского БелАЗа. Сейчас завод уже производит до 60 тыс. автомобилей в год, а в плановая мощность его конвейеров в два раза выше. Пока налажена сборка трех моделей седана Emgrand 7 и кроссоверов Atlas и Emgrand X7. В будущем к линейке присоединятся новые модели Geely — кроссовер SX11 и седан Emgrand GT.

В октябре российский авторынок продолжил падение, опустившись на пятое место по Европе. За октябрь дилерам удалось реализовать 139 тыс. новых легковушек.