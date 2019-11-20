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В Москве владельцев электрокаров освободили от налога 

Авторамблер + ещё 2 2 часа назад
В Москве владельцев электрокаров освободили от налога
Фото: Авторамблер
Мосгордума приняла в третьем чтении закон, освобождающий владельцев "зеленых" авто от транспортного налога до конца 2024 года.
Об этом сообщает в среду агентство "Москва". Закон внес на рассмотрение мэр города Сергей Собянин. Ожидается, что такое решение будет стимулировать москвичей пересаживаться на электрокары.
В августе в Госдуму поступило предложение установить беспошлинный ввоз электромобилей в страну, а также уменьшить тарифы на проезд по платным трассам для владельцев таких авто.
По данным агентства "Автостат", на 1 июля 2019 года в России было зарегистрировано 4,6 тыс. электрокаров. Около 80% из них — это Nissan Leaf, которых аналитики насчитали 3,7 тыс. штук.
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Теги:
Автоновости , Nissan , Nissan Leaf , Сергей Собянин , Мосгордума , Госдума
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